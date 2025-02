L’ASSE s’est inclinée pour la 13e fois en 21 matches de Ligue 1 cette saison, un triste record. Face à Rennes (0-2), les joueurs d’Eirik Horneland se sont heurtés à la faiblesse d’un effectif qui n’a pas (du tout) été comblée par le mercato hivernal. Le maintien s’annonce très difficile.

Pour la 13e fois en 21 journées de championnat cette saison, les Verts ont quitté la pelouse la tête basse. Battue par le Stade Rennais (0-2) pour le retour des kops au Chaudron, l’ASSE n’a jamais trouvé de solutions face à l’équipe entraînée par Habib Beye. Pire, l’exaspération exprimée par les supporters stéphanois à l’issue de la rencontre a donné lieu à des scènes de tensions entre les joueurs et certains ultras. Le mal semble profond et les solutions extrêmement limitées.

L’effectif de l’ASSE pas au niveau de la Ligue 1

Et les prémices de ce début de crise remontent à de nombreux mois. La remontée en Ligue 1 arrachée miraculeusement à Metz (2-1 / 2-2), l’ensemble des suiveurs de l’ASSE et de l’élite française ont alerté sur le niveau de l’effectif stéphanois, bien trop friable pour la Ligue 1. Des limites que la première partie de saison, achevée à la 16e place, synonyme de barrages, a confirmé.

Malheureusement, et assez étonnamment, le mercato hivernal de l’ASSE n’a pas comblé ces manquements. Au contraire, l’équipe d’Eirik Horneland semble même s’être affaiblie. Attendu comme le sauveur après son prêt réussi en Ligue 2, Irvin Cardona n’a été que l’ombre de lui-même sur ses deux premières sorties. Une mi-temps à Lille (défaite 4-1) et une autre face à Rennes (0-2) où il a clairement semblé être en manque de rythme. Car oui, la Ligue 1, ce n’est vraiment pas la Ligue 2, et l’ancien brestois ne sait jamais imposé dans l’élite d’un championnat européen…

Débarqué lui-aussi en toute fin de mercato pour consolider un secteur défensif en grande difficulté (45 buts encaissés en 21 matches), Maxime Bernauer est arrivé blessé et n’a pas pu remplacer Dylan Batubinsika, suspendu face à Rennes. Là encore, le recrutement d’un joueur indisponible pose question. Mais c’est surtout le faible nombre d’arrivées qui étonne. Après avoir dépensé plus de 20 millions d’euros l’été dernier, Kilmer Sports Ventures n’a pas dépensé le moindre millions cet hiver, bien qu’il ait pu constater la faiblesse de l’effectif pour la Ligue 1. Plus que jamais, la crainte de faire l’ascenseur par inexpérience du championnat français des nouveaux dirigeants est une réalité.

Horneland sans solution à la tête de l’ASSE…

Et la faiblesse de cet effectif contraste avec l’ambition de jeu que prône son nouvel entraîneur, Eirik Horneland. Débarqué en grande pompe pour remplacer Olivier Dall’Oglio fin décembre, le Norvégien a rapidement séduit. Il a même étonné les supporters comme les suiveurs de la Ligue 1 en métamorphosant des joueurs qui ne mettaient plus un pied devant l’autre sous ODO. Pour sa première, les Verts ont livré une magnifique prestation pour renverser le Stade de Reims (3-1). La semaine suivante, c’est au Parc des Princes que l’ASSE a impressionné par sa volonté à jouer vers l’avant et son intensité pendant 90 minutes sur la pelouse du PSG (défaite 2-1).

Mais derrière, la machine s’est clairement enrayée. Face à Nantes d’abord, les Stéphanois ont eu le ballon mais n’ont jamais trouvé de solution face au bloc resserré des Canaris, qui n’a craqué que sur un éclair de génie d’Augustine Boakye (1-1). Même chose à Auxerre où les Verts sont passés proches d’une défaite qui n’aurait pas été illogique (1-1). Enfin, par manque de réalisme puis rapidement réduits à 10, les Stéphanois ont coulé à Lille (4-1).

… Et qui ne s’adapte pas

Mais cette lourde défaite dans le Nord pouvait s’expliquer par l’expulsion de Dylan Batubinsika. Face à Rennes ce samedi, c’est d’un tout autre mal qu’à souffert l’ASSE. Si l’on écarte certaines décisions arbitrales une fois de plus incompréhensibles, avec un Jordan James qui aurait dû être expulsé pour un tacle très dangereux sur Benjamin Bouchouari (17’) et un Lucas Stassin qui aurait pu - dû ? - bénéficier d’un pénalty (35’), les Verts ont surtout été surclassé par la maîtrise rennaise.

Et dans le duel entre les deux coachs, le novice Habib Beye a tout simplement donné la leçon à Eirik Horneland. Si l’entraîneur norvégien a reconnu que c’était « certainement la plus mauvaise prestation depuis (s)on arrivée », il n’y est clairement pas étranger. En effet, le Stade Rennais a offert une leçon de maîtrise grâce à un Habib Beye qui a compris l’ensemble des séquences de la rencontre.

Quand les Verts accéléraient le rythme pour attaquer, les Bretons calmaient le jeu en enchaînant les phases de possession pour faire redescendre le rythme. Mais c’est surtout sur les pertes de balles stéphanoises que la différence était criante. Positionnés dans un 3-4-3, les Rennais ont pu profiter de la largeur offerte par le dispositif de l’ASSE pour piquer là où ça fait mal, à savoir dans la largeur, face à la faiblesse des latéraux Verts hier (Cornud, Appiah). Mais Eirik Horneland a conservé son idée principale, accentuant la domination rennaise sur cet aspect là, même si Zuriko Davitashvili s’était mis en tête de ne pas revenir défendre face au côté droit breton.

Il y a urgence pour l'ASSE

Finalement, l’ASSE s’est inclinée fort logiquement face au Stade Rennais, et les craintes pour la suite de la saison sont belles et bien réelles. Après un mercato hivernal proche du néant où l’effectif s’est probablement plus affaibli que renforcé, les Verts vont devoir très vite trouver des solutions pour éviter une redescente directe en Ligue 2. Samedi prochain, c'est au Stade Vélodrome de Marseille que se déplace l'ASSE.