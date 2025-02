L'ASSE affrontait Rennes ce samedi à 21h05 sur DAZN. Après la déroute à Lille (4-1), les hommes d'Eirik Horneland se devaient de réagir. Malheureusement, ils ont concédé un nouveau revers. Avec la victoire du Havre à Lille, l'étau se resserre fortement pour l'ASSE. Voici le résumé de la rencontre entre deux concurrents au maintien.

Les Verts offrent dix premières minutes intéressantes mais malheureusement, ils vont subir un premier coup de chaud avec un ballon que Kalimuendo tarde à frapper devant Larsonneur. Sur l'action suivante, suite à une mauvaise relance de Larsonneur, assignon déposé Cornud et centre pour Kalimuendo qui marque. 1-0 pour Rennes. La suite de la mi-temps s'apparente à une souffrance pour les Verts qui sont en grande difficulté à la perte de balle où ils se trouvent régulièrement en infériorité numérique. Tour à tour, Al Tamari, Kalimuendo et Blas sont proches de doubler la mise mais manquent de justesse dans le dernier geste. 1-0 c'est le score à la pause.

Une deuxième presque bonne de l'ASSE

L'ASSE revient avec un tout autre visage en seconde période. Les joueurs d'Horneland ont la possession, cherchent à contourner le bloc sans véritablement se créer d'occasions. La plus belle reste cette frappe spontanée de Davitashvili qui laisse Samba sur place. Malheureusement, il passe juste à côté du poteau du gardien rennais. Mickaël Nadé est le seul stéphanois à fournir un match d'exception. Excellent dans son duel avec Tamari, il limite la casse très longtemps jusqu'à la 83e minute de jeu. C'est à ce moment précis qu'Appiah est pris de vitesse, à l'image de Cornud en première mi-temps, une frappe déviée revient dans les pieds d'Olaigbe qui marque dans le but vide. 2-0, la messe est dite. Les Verts vont s'incliner et voient Rennes s'échapper. L'étau se resserre pour l'ASSE qui en plus de voir Le Havre et Montpellier revenir, les équipes de devant prennent de l'avance. La fin de saison s'annonce difficile !