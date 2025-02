L'ASSE s'est inclinée face à Rennes à domicile (0-2). Le coach norvégien des Verts, Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse à l'issue de la rencontre et a été invité à faire une introspection.

Eirik Horneland (coach de l'ASSE) : « C’est un sentiment difficile après ce match car c'était une rencontre importante pour nous. On attendait beaucoup plus de notre prestation, mais ça s'est terminé par un mauvais résultat. Rennes a été la meilleure équipe aujourd’hui. On a bien débuté les premières minutes. Je pense qu'on a pris un peu en charge le jeu. On a joué avec la possession dans la moitié. Ça n'a pas créé beaucoup d’occasions, mais après 5-6 minutes, on a commencé à donner la balle très facilement et à offrir beaucoup plus de contre-attaques à nos adversaires. »

"C'est sûrement la plus mauvaise prestation depuis mon arrivée" à l'ASSE

« Sur la seconde période, on a eu un petit peu plus le ballon. Insister dans leurs 60 derniers mètres et notre possession de balle, nous a aidés un petit peu plus. Le bilan, c'est que notre prestation ne nous a pas permis de prendre les points ce soir. »

Quel niveau d’inquiétude après ce résultat ? « Rennes est une bonne équipe, ils ont bien joué le coup et on beaucoup de bons joueurs. »

« Pour nous, il reste encore 13 matchs à jouer, je pense qu’il faut travailler sur la performance parce que c’est la performance qui va nous apporter les points dont on a besoin. On le savait et on le sait, mais ce championnat va demander beaucoup de nous pour rester. On ne va rien lâcher jusqu’au bout. »

« Oui, c’est certainement la plus mauvaise prestation depuis mon arrivée. On a eu d’autres rencontres difficiles à gérer, je pense à la seconde mi-temps à Lille à 10 contre 11, mais celui-là est plus difficile à accepter parce qu’on est à domicile, c’est un match qu’on perd contre un concurrent direct donc je ne peux pas être content de notre prestation. »

"On a manqué de discipline et de maturité"

« C'est difficile de mettre des mots sur ce match. Je trouve qu'on a manqué de discipline, de maturité. On a ressemblé une équipe qui joue contre la relégation et c'est de cette façon qu'on a assez mal attaqué cette rencontre. »

« Les fans de Saint-Étienne sont très impliqués émotionnellement et je pense que c'est la meilleure chose pour le club, je l'ai dit tellement de fois, parce que ce club signifie tellement pour eux. Ils ont été frustrés. Ils ont le droit de l’être parce que c'était un match très important. Ils veulent rester dans la Ligue 1. Ils veulent voir Saint-Étienne rester en la Ligue 1. »

Horneland comprend les supporters

« Quand vous faites une bonne performance et que vous gagnez, c'est fantastique d'être là. Quand vous perdez et que vous n'avez pas une bonne performance, ils peuvent montrer leurs mécontentement. Ce n'est pas un problème pour moi, parce que nous savons qu'ils prennent soin de ce club. »

« Ce soir, je pense que nous partageons les mêmes émotions. Nous sommes tous frustrés par la performance et le résultat. Il faut savoir accepter la critique et repartir de l’avant. »