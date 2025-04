L’ASSE retrouvait dimanche son meilleur ennemi pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Vainqueurs du 126e Derby de l’histoire (2-1), les Verts ont fait chavirer le Chaudron et se relancent dans la course au maintien. Voici les enseignements à retenir après le match.

Geoffroy-Guichard a revécu certaines émotions qu’il avait presque oublié, ce dimanche. Le 20 avril, une date qui porte définitivement bonheur à l’ASSE (Coupe de la Ligue 2013, doublé de Cardona contre Bordeaux). Dos au mur et contraints de s’imposer pour rester en vie dans la course au maintien, les Verts ont concassé leur meilleur ennemi dans un Chaudron en ébullition. Porteur d’espoir.

Cette équipe de l’ASSE a du coeur

Et à voir le soulagement des Verts à l’issue de la rencontre, il est peu dire que ce succès face à l’OL va un peu plus encore souder l’équipe d’Eirik Horneland. On avait déjà senti que quelque chose se passait, dimanche dernier, quand l’ASSE était parvenue à revenir au score à trois reprises face à Brest. Un match nul qui sonnait alors comme une défaite, tant le match avait été débridé et à la vue des résultats, qui n’arrangeaient en rien une formation quasiment condamner à l’exploit ce dimanche.

Mais quand on repense à la prestation fournie par l’équipe stéphanoise, cette victoire dans le Derby ressemble plus à un succès logique qu’à un exploit. Il n’y a qu’à voir comment les Verts ont roulé sur un OL sans solution, logiquement récompensés par un doublé de Stassin (10’, 67’) qui, aussi, a pu s’estimer heureux de voir M. Letexier annuler son carton rouge pour une grosse faute sur Tolisso, sortie sur civière (23’). Et cette fin de match où l’ASSE, connectée à un Geoffroy-Guichard en fusion, a résisté aux dernières tentatives lyonnaises pour s’offrir une victoire méritée. Avant une avalanche de sourires et de joie partagée avec plus de 40 000 amoureux du club. À l’unisson.

Tardieu – Ekwah, doublette décisive

Des attitudes, oui, mais une prestation sportive impressionnante et une réussite pour Eirik Horneland. Privé de Benjamin Bouchouari, touché au dos et possiblement absent jusqu’à la fin de la saison, l’entraîneur norvégien a aligné un trio gagnant dans l’entre-jeu. Enfin à son niveau, Aïmen Moueffek a probablement réalisé sa meilleure performance de la saison, avec un premier acte où il a débordé un Veretout constamment dépassé. Mais plus que le joueur formé à l’Étrat, c’est la doublette Ekwah – Tardieu qui a impressionné.

Complémentaires, les deux hommes ont livré une prestation majuscule au milieu de terrain, permettant aux Verts d’assez largement prendre le dessus sur l’entre-jeu lyonnais. Et si Pierre Ekwah poursuit sur sa lancée de ses récentes bonnes performances, le match de Florian Tardieu, 33 ans ce mardi, a été bluffant. Une solide performance de l’ancien troyen, présent aux quatre coins du terrain pour soulager ses partenaires. De quoi offrir à Horneland une vraie alternative pour combler l’absence du Marocain.

Le maintien reste possible pour l’ASSE

Un succès face à l’ennemi juré mais surtout une victoire qui permet donc aux Verts de rester en vie dans la course au maintien. Avec trois points de retard au coup d’envoi sur Le Havre, barragiste (27 points), les Verts n’avaient pas le droit à l’erreur, alors qu’il ne reste plus que 12 points à prendre après ce Derby. De retour au niveau des Normands, l’ASSE reste tout de même relégable, la faute à une différence de but terrible (-4 buts sur Le Havre).

La bonne nouvelle pour les Stéphanois vient aussi du fait qu’Angers (15e, 30 pts) et Nantes (14e, 30 pts) sont à l’arrêt ces dernières semaines et ne comptent que trois points d’avance sur l’ASSE. Plus que jamais, les Verts sont encore en vie dans ce bas de tableau de Ligue 1 aussi stressant que passionnant. Prochaine étape pour les Verts, un déplacement à la Meinau pour y défier Strasbourg (7e), samedi 26 avril (17 h). Avec un nouvel exploit en vue.