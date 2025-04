Ce dimanche, l'ASSE affrontait l'Olympique Lyonnais pour le derby. Dans ce sprint final pour rester en ligue 1, les joueurs d'Eirik Horneland avaient une obligation de points dans la quête son maintien en Ligue 1. Ce n’était clairement pas un match comme les autres. L’ASSE accueillait Lyon ce dimanche pour le derby. Et si les Verts avaient perdu 1-0 au match aller du côté de l’OL cette fois ce sont bien eux qui se sont imposés (2-1) devant leur public. Voici les tops et flops de la rencontre.

Si L’ASSE joue sa survie en Ligue 1, les Lyonnais eux tentent d’accrocher une qualification en Ligue des champions. Cette semaine, ils se sont inclinés en quart de finale retour de Ligue Europa à United (5-4) atténuant tout espoir de victoire européenne. Alors l’OL est revanchard et veut essayer de remporter ce derby, mais dès l’entame de match, ils tombent sur des Verts déchainés.

Une première parfaite ou presque

Les hommes d’Eirik Horneland commencent parfaitement. Dans une ambiance des grands soirs, Lucas Stassin va ouvrir le score dès la 10e minute de jeu après une jolie tête sur un centre de Pétrot. À la 23e minute, Stassin, est d’abord expulsé pour une semelle sur Tolisso. Mais après visionnage à la VAR, le carton rouge est annulé et se transforme en jaune. Une décision amère pour Lyon, d’autant plus que Tolisso sort sur civière…

L’ASSE est concentrée et pousse. Davitashvili rate la balle de 2-0 plaçant un piqué hors cadre. L'OL, n’y est pas et il faut attendre la 40e minute voir une frappe cadrée mais Larsonneur, s’impose.

Nouveau fait de jeu avant la pause. L’arbitre assistant M. Rahmouni est touché à la tête par un projectile lancé depuis la tribune Henri-Point. François Letexier arbitre principal interrompt immédiatement la rencontre.

Et plus de 40 minutes après le match reprend vers 22h15 pour quelques minutes. 1-0 pour les Verts c’est le score à la pause.

Les Verts assomment Lyon

Lucas Stassin encore lui va venir calmer les intentions lyonnaises. Il va frapper une deuxième fois à la 67e minute. L'attaquant belge récupère le ballon à l’entrée des 25 mètres avant d’enrouler une frappe flottante qui a surpris Descamps. 2-0. Cela fait 12 buts pour lui cette saison.

L’Olympique Lyonnais va réduire l’écart. À la 76e, Tanner Tessmann place une frappe imparable et marque. 2-1. Peu après, Maitland-Niles va toucher le poteau. Mais l’ASSE va résister et s’imposer 2-1. Voici les tops et flops de ce derby.

LES TOPS DE L’ASSE

Lucas Stassin

Évidemment le double buteur stéphanois fait partie de ses tops. Une nouvelle fois ce dimanche Stassin a répondu présent et a inscrit son onzième et douzième buts de la saison. La recrue la plus chère de l’histoire du club marche sur l’eau actuellement et nul doute qu’il va jouer un rôle crucial dans cette fin de saison.

Léo Pétrot

En difficulté depuis quelques matchs le latéral gauche stéphanois a cette fois-ci été à la hauteur. Délivrant même une passe décisive sur l’ouverture du score stéphanoise. Défensivement comme offensivement Pétrot a joué un rôle majeur dans le succès vert ce dimanche.

Le milieu stéphanois

Bouchouari forfait, Horneland a du modifié son trio au milieu. Ekwah, Moueffek et Tardieu, était donc aligné. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les 3 hommes ont été largement supérieurs aux lyonnais au milieu de terrain. Une performance qui doit rassurer le coach Norvégien pour la suite…

Un match abouti

Rares ont été les fois cette saison où les Verts réalisent un match plein. Et bien ce week-end cela a été le cas dans l'affiche la plus attendue de la saison par les supporters. Avec ce succès 2-1 l’ASSE reprend plus qu’espoir dans la lutte au maintien. Même si les Stéphanois restent 17ème a égalité avec le Havre qui a une meilleure différence de buts.

Les flops de l’ASSE

L’interruption de match

Non un joueur ne sera pas ciblé ni même un secteur en particulier, mais bel et bien l’incident qui s'est déroulé en tribune Henri-Point avant la pause. Entrainant une interruption de match alors que les Verts menaient 1-0. Un geste qui heureusement n’a pas fait de gros dégâts sur l’arbitre assistant M. Rahmouni qui a pu reprendre sa place plus de 40 minutes après l’arrêt du derby…

Quentin Verchère