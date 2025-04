L’ASSE a gagné 3 points hier soir mais elle a gagné bien plus que ça. Dans un derby qui a tenu toutes ses promesses, les Verts se sont imposés 2-1 dans un stade Geoffroy Guichard comble de bonheur. Le club nous offre une vidéo nous plongeant dans les coulisses de cette rencontre.



Malgré un écart important au classement — Lyon 4e avec 51 points, Saint-Étienne 17e avec 24 — l’enjeu était capital pour les deux clubs. L’OL visait la Ligue des champions, tandis que l’ASSE jouait sa survie. Ce derby sous haute tension a tenu toutes ses promesses.

Dès les premières minutes, les Verts ont pris l’ascendant, ouvrant le score par Stassin dès la 10e minute. L’intensité s’est accrue avec une décision arbitrale controversée : Stassin, d’abord expulsé, a finalement écopé d’un simple carton jaune après intervention de la VAR.

Quelques instants plus tard, un incident en tribune interrompt le match : un arbitre assistant est blessé par un projectile, provoquant une pause de plus de 40 minutes.

En seconde période, l’ASSE continue sur sa lancée et Stassin double la mise à la 67e. Malgré une meilleure possession, Lyon peine à réagir. Tessmann réduit l’écart à la 76e, mais la défense stéphanoise tient bon. Les entrées lyonnaises, notamment Almada ou Fofana, n’ont pas pesé. Saint-Étienne l’emporte dans un Chaudron en fusion. Un succès crucial, aussi bien pour le moral que pour l’objectif maintien.

Un combat de 90 minutes pour l’ASSE

Un derby se joue souvent sur des détails. Bien aborder le match est essentiel. Plusieurs joueurs ont tenu à prendre la parole dans le vestiaire avant le coup d'envoi. À commencer par un enfant du club, Léo Pétrot : "L'état d'esprit, les gars, doit être irréprochable sur un match comme ça, les gars, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de rater des choses, mais on sera tous ensemble, les gars, on rattrape ensemble... Et après les gars, les retours à fond. On s'aide tous, on attaque ensemble, on défend ensemble. Il faut être des chiens les gars, 90 minutes."

Un autre enfant de l’ASSE, Louis Mouton a ensuite pris le relais : "Les gars, il y a 40 000 (spectateurs) aujourd'hui, les gars, 40 000. On est pas à 11 contre 11, on est plus qu'eux. On va le faire, les gars."

C’est ensuite au tour du capitaine stéphanois, Gautier Larsonneur de motiver ses troupes : "Ça fait des semaines qu'ils nous donnent de l'amour pour ce match-là. Ils attendent que ça, ces gars-là. Depuis le début de la saison, parfois, ils ont eu des mots un peu durs pour nous. Mais je pense que sincèrement, ils nous aiment. Ils veulent que ce soir, on fasse quelque chose. Par contre, ils veulent une chose, c’est combattre. Ils m’ont demandé de juste combattre. Le reste, ça appartient au foot. Des fois, ça peut te sourire, ça peut pas te sourire. Mais par contre, il y a un truc inamovible ce soir. C'est combattre avec fierté pour notre club. Après, on verra. Mais si on fait ça, les mecs, ça va bien tourner pour nous et on va combattre avec 40 000 derrière nous. Allez, les gars !"

Tanenbaum et Gazidis conquis par le succès dans le derby

Après la victoire, les joueurs ont laissé exprimer leur joie, notamment Florian Tardieu : "On est cuits mais c’est qui est bon. J’en ai des frissons. D’habitude, sincèrement on s’entend mais là, on s’entendait vraiment pas du tout. J’espère que c’est le tournant de la fin de saison. Celui là il était important. Il a fait du bien mentalement, quand on voit ça on est obligé de se battre jusqu’à la fin. On va tout donner."

Mickaël Nadé était également comblé après ce succès : "Franchement c’est beau. J’en ai jamais gagné, c’est mon premier. Je suis super content. Ça fait super plaisir de voir les supporters heureux. Faut continuer comme ça, on va rien lâcher. La saison est pas finie, on va enchaîner. Il faut qu’on enchaîne."

C’est ensuite au tour du propriétaire du club, Larry Tanenbaum de s’exprimer auprès du vestiaire stéphanois : "Bravo, bravo, vous l’avez fait avec del cœur. C'est magnifique. Je suis si fier de vous tous. Félicitations."

Ivan Gazidis prend ensuite le relais : "Mais ce n'est pas la fin, d'accord ? Ce n'est pas la fin. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Nous croyons en vous. Cet homme là-bas croit en vous. Vous devez croire en vous-même. Vous avez un autre niveau à atteindre. Vous l'avez montré ce soir pour 95 minutes. Vous pouvez le faire encore et encore et encore. Vous pouvez faire l'impossible contre l'adversaire. Vous devez le croire. Vous devez le croire. Nous partons de là. Bien joué."