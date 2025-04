Le derby ASSE-OL a accouché de son lot de polémique. Il est l'un des matchs le plus passionnant de l'année et il a accouché d'une belle victoire 2-1. Malgré ça, le match fait parler dans les médias, notamment dans l'émission RMC de Rothen s'enflamme. Extraits.

Entre la décision sur la faute de Tolisso qui aurait mérité un carton rouge et la pièce reçue par l'arbitre assistant, le match a donné de la matière à échanger.

Jérôme Rothen : "Je ne dis pas qu'avant, on n'arrêtait pas les matchs donc qu'aujourd'hui, il ne faut pas le faire. C'est un acte isolé, ils ont très bien fait, ils l'ont vu, ils ont fait leur job. Je dis Bravo à l'ASSE car on demande au club de prendre leurs responsabilités. On ne peut pas maitriser quelqu'un qui rentre avec des pièces. Si le mec, il est taré, il sait que c'est un acte grave. Quand ta à faire à des dingues, si tu peux l'identifier c'est parfait et il sera surement interdit de stade pendant de longues années. Oui ils ont eu raison de reprendre car la victime n'est pas blessé. Les supporters lyonnais étaient interdits de stade mais qu'est-ce qui t'empêche de dire que ce supporter-là n'était pas contre l'ASSE et un supporter de Lyon ? Il ne faut pas minimiser ce qu'il a fait ! Si tu sais que le match est arrêté, si tu touches un acteur du match. C'est gravissime pour Saint-Etienne, ils ne peuvent pas maitriser tout le monde, c'est un acte isolé !"

"Tu vas me dire : c'est peut-être un supporter de Lyon qui vise l'arbitre pour faire arrêter le match et pour que Saint-Etienne perde." (dans Rothen s'enflamme après le derby ASSE-OL suite à l'interruption du match)

Dugarry sur la pièce reçue par l'arbitre qui a causé l'interruption du match : "Il a été arrêté de toute façon donc c'est compliqué à dire. Moi, j'ai envie d'arrêter le match... le problème, c'est que ça ne changera pas. Mais comment faire ? Comment faire pour que la violence s'arrête ? On parle d'une pièce mais apparemment il y en avait plusieurs. Après, tu vas me dire : c'est peut-être un supporter de Lyon qui vise l'arbitre pour faire arrêter le match et pour que Saint-Etienne perde. Si on n'arrête pas le match, il faut que le mec, il soit interdit de stade à vie. À VIE ! Il a eu un coup de sang, rien à faire de ce qu'il a eu, c'est terminé, c'est à vie et c'est tant pis pour lui. Il ne faut plus qu'il aille dans un stade ou il faut arrêter les matchs."

Eric Di Meco sur la faute de Tolisso à ASSE-OL : "Avec les images qu'il avait, c'était suffisant pour confirmer sa première impression. Ce n'est même pas à hauteur de la malléole. Quand tu vas sur le côté de la cheville... si tu veux péter un mec, tu y vas comme ça. Quand tu vois un mec qui fait ça même s'il ne le fait pas exprès... tu peux casser un mec ! Ceux qui sont dans le bus ont faussé la décision. Mais comment tu peux enlever le rouge quand tu vois les images ? La première sensation de l'arbitre est bonne mais comment il peut aller se déjuger en allant regarder l'image."