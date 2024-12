L’ASSE doit rebondir après une énième déroute à l’extérieur. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont été balayés 5-0 par Rennes. La tâche ne sera pas simple ce soir face à l’OM, qui est la meilleure équipe du championnat à l’extérieur. De plus, les Verts comptent un grand nombre d’absents pour ce match. L’entraîneur stéphanois va devoir innover ce soir. Voici la composition probable.

Beaucoup d’absences pour l’ASSE

L’ASSE n’est pas épargnée par les absences pour ce choc. Ben Old est indisponible pour plusieurs mois. Le Néo-Zélandais est sérieusement touché au genou. Thomas Monconduit et Anthony Briançon poursuivent leur phase de reprise progressive au sein du groupe. Le second cité se rapproche d’un retour sur les pelouses de Ligue 1. Mickaël Nadé manque également à l’appel. Le défenseur stéphanois espère rejouer avant 2025. Yvann Maçon a subi un nettoyage du genou. Il a été opéré ce jeudi et sera absent pour plusieurs semaines.

Ibrahima Wadji a de nouveau rechuté ce jeudi. Cela est malheureusement devenu une habitude. Touché au genou, le Sénégalais est contraint de déclarer forfait. Ce n’est pas le seul joueur à s’être blessé récemment. Aïmen Moueffek a été victime d’une béquille à Rennes et manquera la réception de l’OM. Enfin, Augustine Boakye et Mathieu Cafaro sont suspendus. Le Ghanéen est également blessé, tandis que l’ancien Rémois a écopé de deux matchs de suspension.

Une défense inchangée

Gautier Larsonneur sera à nouveau titulaire ce dimanche soir face à l’OM. L’ancien Valenciennois a encaissé cinq buts la semaine passée à Rennes. Si le portier de l’ASSE s’incline souvent à l’extérieur, il reste sur deux clean sheets de suite à domicile. L’expression “Jamais deux sans trois” fonctionnera-t-elle face à l’OM ?

Olivier Dall’Oglio ne devrait pas changer sa ligne défensive. Dennis Appiah et Léo Pétrot devraient une nouvelle fois démarrer aux postes de latéraux. Avec l’absence confirmée d’Yvann Maçon, l’entraîneur stéphanois ne possède pas beaucoup de munitions. Aucun changement n’est prévu en défense centrale, Mickaël Nadé étant toujours absent. C’est donc Yunis Abdelhamid et Dylan Batubinsika qui devraient former la charnière stéphanoise.

Dall’Oglio ne change pas son milieu de terrain

Pierre Ekwah devrait à nouveau débuter au poste de sentinelle basse du milieu stéphanois. Olivier Dall’Oglio l’utilise même en tant que troisième défenseur central dans certaines phases de jeu. Le joueur prêté par Sunderland a toujours été titulaire avec l’ASSE depuis son premier match contre Lille.

L’entraîneur stéphanois ne devrait pas changer le duo associé à Pierre Ekwah. Benjamin Bouchouari et Louis Mouton devraient une nouvelle fois être alignés ensemble au milieu de terrain. Le duo est systématiquement aligné depuis la rencontre à Angers, fin octobre dernier.

L’ASSE innove en attaque

Olivier Dall’Oglio est contraint d’innover en attaque, presque tous ses ailiers droits étant indisponibles. Seul Ayman Aiki est présent. Mathieu Cafaro et Augustine Boakye sont suspendus, le second cité est aussi blessé, tout comme Ben Old. Le joueur formé à l’ASSE ne devrait pourtant pas débuter. Zuriko Davitashvili devrait retrouver ce poste d’ailier droit. L’international Géorgien était aligné à ce poste en début de saison par l’entraîneur stéphanois.

Sur le côté gauche, Pierre Cornud devrait monter d’un cran. L’ancien du Maccabi Haïfa n’a plus été titularisé depuis la déroute à Nice où il s’était blessé. Le joueur formé à Montpellier devrait être choisi comme ailier gauche pour cette rencontre. Enfin, à la pointe de l’attaque, Ibrahim Sissoko ne devrait pas enchaîner une troisième titularisation consécutive. Lucas Stassin devrait lui être préféré. L’international Espoirs belge espère toujours inscrire son premier but avec les Verts.