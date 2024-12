L'ASSE retrouve un des classiques du championnat français ce dimanche avec la rencontre contre Marseille. Après deux saisons sans oppositions, Geoffroy Guichard va vivre son premier choc de la saison. Un match qui parait déséquilibré sur le papier entre le 2e (l'OM) du championnat et le 15e (l'ASSE). Une particularité est à constater du côté du Forez.

Appiah, l'homme masqué

C'est passé inaperçu ces dernières semaines. Le latéral droit de l'ASSE, Dennis Appiah, joue avec un masque depuis la rencontre contre Montpellier. Pourtant, contrairement à Cafaro l'année dernière, personne n'avait identifié sa blessure. Une blessure qui est survenue à l'entraînement et qui date de plusieurs semaines. Comme précaution et afin d'éviter une rechute, le joueur porte donc un masque de protection. Un objet de plus en plus commun dans le monde du football.

Il a été interrogé en conférence de presse hier : "Le masque ? Je ne l'ai que pour jouer. Je ne l'ai pas dans la vie de tous les jours, donc c'est déjà pas mal. C'est mieux sans. C'est mieux sans forcément, mais de tout ce que j'ai entendu et tout, alors ça gêne un peu, mais je m'en accommode. Donc, j'essaie de les garder le plus longtemps possible pour fixer, pour réparer ce nez et puis pour ne pas prendre de coups qui peuvent arriver n'importe où. Et ça va. Mais c'est vrai que c'est un peu, c'est mieux. C'est vraiment mieux sans, mais on m'avait dit que c'était vraiment encombrant, qu'on ne voyait rien et tout. Et ça va, j'arrive à l'utiliser."

"J'ai subi une intervention pendant la trêve internationale"

Dennis Appiah lors de la semaine avant la rencontre contre Montpellier s'est exprimé sur le sujet : "C'est quoi cette nouveauté ? Appelez-moi Green Lantern (sic). J'ai eu un petit accident à l'entrainement avant le match contre Lyon. J'ai eu une fracture du nez. J'ai donc subi une intervention pendant la trêve internationale. Je suis donc obligé de porter un masque mais tout va bien. Ça ne s'est pas vu à Lyon, j'ai un nez tout propre maintenant. J'ai profité de cette trêve pour me faire opérer."

L'ASSE devra éviter de perdre l'ancien nantais. En effet, Dennis Appiah a pris part à 12 des 13 matchs de l'ASSE en ligue 1 cette saison. Il compte 8 titularisations et 4 entrées en jeu.

De plus, Yvann Maçon est blessé et indisponible jusqu'à fin janvier. Il est le seul joueur de métier à ce poste. Bien que les options Kevin Pedro ou Marwann Nzuzi existent, les deux joueurs restent encore tendres pour assumer le poste. De plus, Kevin Pedro n'est pas un latéral de formation bien qu'il est effectué une belle préparation dans ce rôle-là.