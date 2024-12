L'ASSE affronte Marseille demain à 20h45 dans le chaudron. Le coach stéphanois s'est exprimé en conférence de presse, notamment sur le mercato.

"Garder Saint-Etienne en ligue 1 cela me semble une obligation, une nécessité !" (Dall'Oglio avant ASSE-OM)

Bientôt un an à l’ASSE ? C'est un autre défi cette saison, c'est une autre mission. C'est vrai qu'il y a un an, je commençais sur Saint-Etienne et on m'a dit que c'était une mission impossible. On y est arrivé. On va voir si cette saison, comment elle va évoluer. On sait qu'il peut y avoir des mouvements pendant le Mercato. Ça peut aussi modifier le visage de l'équipe, c'est clair. Il y aura certainement des évolutions par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est un sacré challenge. Parce qu'en même temps, il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés. Il faut faire grandir ces joueurs-là et en même temps arriver à sauver Saint-Etienne parce que c'est l'objectif du club, des dirigeants. Et garder Saint-Etienne en ligue 1 qui me semble une obligation, bien sûr, une nécessité. Je pense que c'est aujourd'hui pour moi la priorité, c'est ce maintien-là. Tout est fait pour cette priorité-là. Comme la saison dernière, tout était fait pour monter. Après, faire grandir des joueurs, oui, ils grandiront, ils vont avancer, mais la priorité pour moi c'est de maintenir le club en Ligue 1.

Les deux challenges se ressemblent (montée en L1 puis maintien) ? Par leurs difficultés, oui. Ça se ressemble un petit peu. Par la difficulté de la tâche, quand même. Mais rien n'est impossible. On a la preuve. On l'a fait la saison dernière. Ce qui est essentiel, en fait, c'est de garder une certaine lucidité, de garder l'esprit de travail, de progression. Voilà, c'est ce qu'il faut garder. Mais ça, il faut le garder au quotidien tout le temps. Alors oui, il y a des aléas. Il y a eu des pépins la saison dernière. Il y a eu des pépins. Ça marchait moins bien, puis ça remarchait. Donc nous, on est là au quotidien avec tout le club pour avancer dans cette deuxième mission qui m'est donnée. Et en tout cas, elle me tient à cœur. Ça, c'est sûr.

"Que le Père Noël passe, c'est essentiel"

Sur l'attitude des supporters ? Je vais rester positif là-dessus. Il y a beaucoup d'engouement, bien sûr. Il y a toujours des garçons, des gens qui ne seront jamais contents, mais ce n'est pas la majorité. Ce que je vois, c'est que le stade est plein, qu'il y a un engouement. Je pense que Saint-Etienne était en manque de Ligue 1, ils veulent le retrouver. Je comprends qu'il y ait une déception aussi parce qu'on aimerait être tous plus haut dans le classement, mais aujourd'hui c'est comme ça, on est dans une mission difficile. Je pense que Saint-Etienne, dans les années à venir, sera amené à être bien plus haut. Mais les moments difficiles, il faut les vivre ensemble, c'est surtout ça. Je retiens l'engouement qu'il y a derrière l'équipe. Le stade est plein, il nous aide. Je pense que c'est déjà énorme. Sainte-Étienne reste Sainte-Étienne. Sa légende doit perdurer, mais on est sur des périodes un peu plus délicates. Et là, on a besoin de tout le monde, surtout d'encouragement.

Le mercato à venir pour l'ASSE ? Vous avez parlé du Père Noël ? Oui, je ne l'ai pas vu encore. Je crois au Père Noël et j'espère qu'il va passer cette année. Je suis très exigeant sur les cadeaux. Après, c'est lui qui décide, ce n'est pas moi, c'est le Père Noël. Que le Père Noël passe, c'est essentiel (il évoque le mercato). Et ça, c'est vrai. Je pense, je pense. C'est comme mon avis, mais je pense que oui.