L’ASSE semble vouloir se montrer ambitieuse sur le marché des transferts. D’après Le Progrès, le club ligérien s’intéresse de près à Loreintz Rosier, un milieu défensif français de 26 ans évoluant actuellement à Fortuna Sittard en Eredivisie. Ce joueur, doté d’un gabarit impressionnant (1,90 m), pourrait représenter une solution idéale pour solidifier un entrejeu stéphanois en manque d’impact et de régularité.

Un profil défensif très complet

L’analyse des statistiques avancées de Rosier met en lumière un profil particulièrement solide sur le plan défensif. D’après les données disponibles, il figure dans le 100e percentile pour les interceptions et les actions défensives, ce qui en fait l’un des milieux les plus actifs dans la récupération de balle. Capable de couvrir une grande zone du terrain, Rosier est également un excellent joueur de duel, affichant un taux de succès dans les duels aériens qui le classe dans le 81e percentile. Cette capacité à s’imposer physiquement pourrait offrir une solution précieuse à Olivier Dall’Oglio pour renforcer l’équilibre de son équipe.

Des qualités offensives sous-estimées

Bien que son rôle principal soit défensif, Loreintz Rosier n’est pas qu’un “stoppeur”. Il apporte une contribution intéressante dans les phases offensives grâce à son jeu de passe et sa capacité à casser les lignes. Il figure ainsi dans le 85e percentile pour la précision des tirs cadrés, témoignant d’une capacité à se projeter et à se montrer dangereux lorsqu’il s’approche de la surface adverse. Sa capacité à réussir ses dribbles (73e percentile) et son volume de jeu élevé (78e percentile pour les passes progressives) en font un joueur polyvalent, capable de combiner récupération et relance propre.

Une opportunité financière accessible pour l'ASSE ?

Sous contrat avec Fortuna Sittard jusqu’en juin 2025, avec une option pour prolonger d’un an, Rosier est estimé à 1,4 million d’euros selon Transfermarkt. Ce montant reste abordable pour un joueur de son calibre, d’autant que son expérience dans différents championnats (Pays-Bas, Portugal) lui offre une belle maturité tactique. Ce transfert permettrait à l’ASSE de sécuriser un renfort immédiatement opérationnel, tout en misant sur un joueur encore en pleine ascension.

Une solution idéale pour l’ASSE ?

En pleine lutte pour le maintien, Saint-Étienne doit impérativement renforcer son effectif cet hiver. L’arrivée de Loreintz Rosier apporterait non seulement de la densité physique et défensive, mais aussi un profil complémentaire à des joueurs comme Benjamin Bouchouari ou Louis Mouton. Avec son activité sur le terrain et sa capacité à enchaîner les efforts, Rosier pourrait devenir une pièce maîtresse dans le dispositif de Dall’Oglio.

Reste à savoir si les dirigeants stéphanois parviendront à boucler cette opération, mais cette piste semble d’ores et déjà prometteuse pour les Verts, qui cherchent à se relancer avant la phase retour du championnat.