À quelques jours d’un affrontement crucial entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille, Olivier Dall’Oglio s’est exprimé devant la presse. Conscient de la tâche colossale qui attend ses joueurs face à l’un des cadors du championnat, l’entraîneur des Verts a livré son analyse de la situation. Entre la pression du maintien et la volonté de faire vaciller l’OM, le technicien s’est montré déterminé. ASSE - OM, c'est dimanche 20 h 45.

"On a un pépin avec Wadji et Moueffek" (Dall'Oglio avant ASSE-OM)

Olivier Dall'Oglio (coach de l'ASSE) : "On a eu un pépin avec Ibra Wadji qui s'est blessé à l'entraînement. Suite au match, on a eu un problème avec Moueffek aussi. Il a pris une très grosse béquille et ne sera pas sur le match de Marseille non plus.

Yvann Maçon a été opéré hier. Dans la journée, c'est assez rapide, ça s'est très bien passé. C'est une bonne chose. Il a fait ça dans la journée, c'est assez rapide, ça s'est très bien passé, c'est une bonne chose. Très bonne chose pour Yvan, mais bien sûr absent pour un bout de temps. Mais j'espère avec un genou tout neuf. Sur les blessures, effectivement, ce n'est pas la joie. On n'est pas dans la meilleure des périodes. C'est juste un nettoyage. En fait, il a fait l'opération hier et il est ressorti dans la journée. C'est un ambulatoire, c'est assez rapide

Alors, Mika (Nadé) toujours dans la continuité. Ça se passe bien, mais il faudra attendre un bout de temps. On a noté le retour d'Anthony Briancon à l'entraînement partiellement. Ça se passe plutôt bien. Thomas Monconduit peut prendre un peu plus de temps avec lui, mais il commence à participer à des entraînements collectifs. Ça, c'est intéressant pour nous. Donc voilà sur l'état des lieux sur le prochain match.

Wadji rechute ? Non, c'est une douleur derrière le genou qui est apparue sur l'entraînement d'hier. Donc, on attend bien sûr les examens pour en savoir un peu plus. Je ne peux pas vous en dire trop. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Je vous dirai des bêtises. Boakye est toujours blessé aussi. Bon, il y a la suspension de Cafaro et de Boakye. Cafaro a pris deux matchs, vous êtes au courant.

Moueffek ? C'est une béquille prise au dernier match, une grosse, grosse béquille qui a écrasé le muscle.

"Il n'y a pas de soucis du côté de Larsonneur" (Dall'Oglio sur le rôle de numéro 1 en conférence de presse)

Larsonneur remis en cause ? Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de remise en question sur Gautier. Il a su faire les arrêts quand il fallait. Après, il se retrouve dans des situations où il n'est pas spécialement aidé. C'est surtout ça. De ce côté-là, il n'y a pas de souci.