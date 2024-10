Il y a 2 semaines, l'ASSE a remporté son deuxième match depuis son retour en première division. Une victoire qui a permis aux Verts de sortir de la zone rouge. Les hommes d'Olivier Dall’Oglio accueillent Lens ce soir. Voici la composition probable des Stéphanois face à une équipe encore invaincue en Ligue 1 cette saison.

Une trêve sans gros pépin pour l’ASSE

Depuis le début de la saison, l'ASSE est confrontée à de nombreuses blessures, notamment en défense. Yvann Maçon, touché au ménisque fin août après le match contre Brest, sera absent plusieurs mois. Il a repris l'entraînement individuel cette semaine tout comme Pierre Cornud. Le latéral gauche était éloigné des terrains en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Marwann Nzuzi et Kévin Pedro sont également forfaits.

Anthony Briançon, opéré du genou, et Thomas Monconduit manqueront encore plusieurs semaines. Ibrahima Wadji, de retour de blessure, a subi une rechute et poursuit sa rééducation à Clairefontaine. Hier soir, l’ASSE nous a appris l’absence de Ben Old. Le néo-zélandais s’est blessé ce vendredi à l’entraînement et manquera le matcg face à Lens. Mathis Amougou sera bien présent malgré quelques soins reçus après la victoire face à Auxerre. Zuriko Davitashvili sera également là après sa sortie pour une légère fatigue musculaire en sélection.

Une défense qui se rassure ?

Gautier Larsonneur sera, sauf surprise, chargé de garder les buts stéphanois. L’ancien gardien de Valenciennes a encaissé un but lors de la victoire face à Auxerre. Le Finistérien de naissance est à la recherche de son deuxième clean sheet de la saison.

Olivier Dall’Oglio devrait aligner les 4 mêmes joueurs que lors du succès face à Auxerre. Dennis Appiah devrait débuter au poste de latéral droit. Il reste le seul joueur disponible à ce poste. Dylan Batubinsika et Mickaël Nadé devraient composer la défense centrale. Une paire qui se connaît bien après avoir terminé meilleure défense de Ligue 2 la saison passée. Enfin, Léo Pétrot devrait être latéral gauche ce soir face à Lens. Le natif de Monistrol est également le seul disponible pour jouer à gauche de la défense verte.

Un trio indéboulonnable au milieu

Le trio aligné au milieu de terrain par Olivier Dall’Oglio face à l’AJA a une nouvelle fois satisfait. Au poste de numéro 6, Pierre Ekwah devrait enchaîner une 5ᵉ titularisation en Vert. L’ancien joueur des équipes de jeunes de Chelsea a su s’imposer dans l’entrejeu stéphanois.

Deux purs produits du centre de formation vont accompagner l’ancien Nantais. Aïmen Moueffek devrait également être titularisé pour la 5ᵉ fois d’affilée cette saison. Le milieu marocain avait manqué le début de saison à cause d’une blessure. À ses côtés, Mathis Amougou devrait être le 3ᵉ élément de ce milieu de terrain. Le joueur formé au club a toujours été titularisé depuis le début de la saison. Une inquiétude sur son état physique était née après son non-départ en sélection. Le milieu avait été aperçu avec une poche de glace après le match contre Auxerre. Après un peu de repos, Mathis Amougou devrait tenir sa place ce soir.

L’ASSE change un élément en attaque

Il a été le danger principal pour les Auxerrois il y a 15 jours. Auteur d’un triplé, il a pu ouvrir d’une très belle manière son compteur de buts en Ligue 1. Zuriko Davitashvili devrait une nouvelle fois débuter sur l’aile gauche de l’attaque de l’ASSE. L’international géorgien a inquiété les supporters après être sorti en boitant face à l’Albanie en début de semaine. Le joueur a confirmé qu’il n’avait pas de blessure mais simplement une légère fatigue musculaire.

Sur le couloir droit, Ben Old sera absent. Après 2 larges succès à l’autre bout du monde, le Néo-Zélandais s’est blessé à l’entraînement hier matin. Cela profiterait donc à Mathieu Cafaro. Le natif de la périphérie de Bourges n’a plus été titularisé depuis la débâcle à Nice. Enfin, à la pointe de l’attaque, Ibrahim Sissoko devrait une nouvelle fois débuter. S’il n’a pas marqué, l’attaquant s’est montré essentiel par sa manière de peser sur la défense auxerroise. Auteur d’un doublé il y a une semaine avec les espoirs belges, Lucas Stassin devrait une nouvelle fois démarrer sur le banc.

Sur le banc : Maubleu - Abdelhamid - Tardieu - Fomba - Miladinovic - Bouchouari - Mouton - Stassin - Boakye.