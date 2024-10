Les Verts semblent relever la tête ces dernières semaines et prendre la mesure de la difficulté du championnat de Ligue 1. Le naufrage collectif niçois (8-0) pourrait avoir servi de tournant et de déclic. Il s'agit désormais pour l'ASSE de confirmer les 4 points pris face à des concurrents directs récemment (Nantes et Auxerre). Depuis le début de saison, plusieurs joueurs ont été pointés du doigt, parmi lesquels Gautier Larsonneur. Mais les premières critiques qui s'élèvent sont-elles justifiées ? Éléments de réponse avec des statistiques.

Un gardien en délicatesse... à l'image de son équipe

Élu meilleur gardien de Ligue 2 la saison dernière et à raison, Gautier Larsonneur fait moins l'unanimité en ce début de saison. Il faut dire que le niveau est monté d'un cran et que logiquement les attaquants adverses sont... meilleurs. Plusieurs voix de supporters s'élèvent depuis le début de saison, faisant part de leur ressenti d'une sérénité moins importante du portier stéphanois ou même de performances intrinsèques moins bonnes. Les explications sont sans doute multiples : performances individuelles, performances collectives, adversité... Mais que disent les statistiques après 7 journées de Ligue 1 ?

L'AS Saint-Étienne est l'équipe qui a encaissé le plus de buts cette saison (18) à cause notamment des naufrages brestois (4-0) et Niçois (8-0). Par conséquent, Gautier Larsonneur ayant disputé tous les matchs de l'ASSE, il est le gardien qui a encaissé le plus de buts. Derrière lui, on retrouve logiquement des gardiens appartenant à des équipes jouant elles aussi le maintien : 15 buts pour Arthur Desmas (Le Havre) et Donovan Léon (Auxerre), puis avec 13 buts, Yahia Fofana (Angers) et plus surprenant Marc Bizot (Brest).

Le gardien de l'ASSE dans le lot de ceux jouant le maintien

Il est intéressant de noter qui si l'on rapporte le nombre de buts encaissés au nombre de matchs disputés, deux portiers montpelliérains font pire :

Benjamin Lecomte (MHSC) : 3.25 buts encaissés/match (4 matchs joués) Dimitry Bertaud (MHSC) : 2.67 buts encaissés/match (3 matchs joués) Gautier Larsonneur (ASSE) : 2.57 buts encaissés/match (7 matchs joués) Arthur Desmas (HAC) : 2.14 buts encaissés/match (7 matchs joués) Donovan Léon (AJA) : 2.14 buts encaissés/match (7 matchs joués) Karl-Johan Johnsson (RCSA) : 2 buts encaissés/match (3 matchs joués)

Mais quelle est la typologie des 18 buts encaissés par Gautier Larsonneur ?

4 buts sur pénalty (plus haut total de Ligue 1)

0 but sur coup-franc

2 buts sur corner (seul Donovan Léon en a encaissé plus, 3)

1 but contre-son-camp (Batubinsika contre Nice)

Une des statistiques intéressantes à regarder est le PSxG (Post-Shot xG). Cette statistique renseigne sur le nombre de buts encaissés selon la probabilité que le gardien arrête le tir. Autrement dit, les PSxG estiment la probabilité qu'à une frappe de faire but. Selon cette statistique, 14,5 buts encaissés par Larsonneur étaient attendus depuis le début de saison. Seul Arthur Desmas a un PSxG plus élevé (16.3). Il est important de noter que les CSC ne sont pas pris en compte dans la statistique.

Hors CSC, Gautier Larsonneur a encaissé 17 buts. Son PSxG est de 14,5 donc son différentiel PSxG+/- (btus prévus post-tir - le nombre de buts encaissés) est négatif (-2.5) ce qui signifie que le portier de l'ASSE a encaissé 2.5 buts de plus qu'attendus. En moyenne par match, Gautier Larsonneur encaisse 0.35 but de plus que prévu. Mais c'est loin d'être le plus mauvais sur ce plan-là de performance sur sa ligne.

Plusieurs facteurs d'explication

Classement des PSxG-GA/90 (buts prévus post-tir moins les buts encaissés par 90 minutes) :

Benjamin Lecomte (MHSC) : -1.06 Dimitry Bertaud (MHSC) : -0.56 Marco Bizot (SB29) : -0.41 Donovan Léon (AJA) : -0.41 Guillaume Restes (TFC) : -0.36 Gautier Larsonneur (ASSE) : -0.35 Dorde Petrovic (RCSA) : -0.26 Steve Mandanda (SRFC) : -0.26 Alban Lafont (FCN) : -0.14

À l'inverse, parmi les gardiens les plus performants, on retrouve Marcin Bulka (OGCN, +0.47) ou un certain Brice Samba que les Verts s'apprêtent à rencontrer (RCL, +0.38).

Enfin, dernière statistique informant de la qualité des tirs cadrés reçus : les PSxG/SoT. Un chiffre plus élevé indique que les tirs cadrés reçus sont plus difficiles à arrêter :

Arthur Desmas (HAC) : 0.38 Dimitry Bertaud (MHSC) : 0.36 Yahia Fofana (SCO) : 0.34 Lucas Perri (Lyon) : 0.33 Benjamin Lecomte (MHSC) : 0.32 Yehvann Diouf (SDR) : 0.31 Gautier Larsonneur (ASSE) : 0.31 Lucas Chevalier (LOSC) : 0.30 Donovan Léon (AJA) : 0.29 Karl-Johan Johnsson (RCSA) : 0.26 Steve Mandanda (SRFC) : 0.26 Dorde Petrovic (RCSA) : 0.26 Guillaume Restes (TFC) : 0.26 Marcin Bulka (OGCN) : 0.24 Geronimo Rulli (OM) : 0.24 Gianluigi Donnarumma (PSG) : 0.23 Marco Bizot (SB29) : 0.23 Brice Samba (RCL) : 0.19 Philipp Köhn (ASM) : 0.18 Alban Lafont (FCN) : 0.18

Ainsi, l'ensemble de ces statistiques montrent confirment la pluralité d'explications possibles pour comprendre le début de saison délicat de Gautier Larsonneur :