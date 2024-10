Prêté cet été par Sunderland, Pierre Ekwah s'est rapidement imposé dans le onze d'Olivier Dall'Oglio. Titulaire dans l'entrejeu, il fait parler ses qualités et se montre précieux. Ce jeune joueur talentueux de 22 ans peut enfin mettre en avant son talent en Ligue 1. L'ASSE souligne le parcours du milieu de terrain stéphanois.

L'ASSE a retrouvé un éducateur qui a joué un grand rôle dans la jeune carrière de Pierre Ekwah, Pierre-Edouard Martin. Celui-ci s'exprime et revient sur les débuts de son poulain.

Pierre-Edouard Martin, éducateur de Pierre Ekwah : "Le seul à être sorti d'un groupe de qualité, c'est Pierre-Emmanuel (Ekwah). Nombreux ont vu les portes du monde pro se refermer et en portent encore les stigmates. Je l'ai vu pour la première fois lors d'une opposition en U11 entre Brétigny et Arpajon. Il jouissait déjà d'un beau gabarit, répétait les courses sur le couloir gauche. Il m'a aussitôt tapé dans l'œil. Je me suis renseigné à son sujet. Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre qu'il s'agissait d'un U9 ! Vous le regardiez évoluer et vous saviez déjà que le potentiel était là. Il avait toutes les aptitudes pour aller loin. Je me suis alors rapproché de Paul-Georges Ntep, son cousin, et il a signé chez nous."

Ekwah en avance

Pierre-Edouard Martin, éducateur de Pierre Ekwah : "Au Centre de Formation de Paris, U15, il évoluait en U17. Il a toujours été en avance. Chelsea s'est rapidement positionné et a formulé une belle proposition financière à Nantes. Au sein du club londonien et de sa sacrée armada, il n'a pas eu sa chance, mais il s'est confronté à un jeu plus dur, plus exigeant et il a su rebondir, a continué à progresser. Il s'est forgé un mental, une identité. Et ça, il ne le doit qu'à lui"

Sorti d'une usine à champions

Pierre-Edouard Martin, éducateur de Pierre Ekwah : "Le CS Brétigny, historiquement, c'est une usine à champions. Jérémy Menez, Patrice Evra, Jimmy Briand ou Mehdi Benatia en sont sortis. Près d'une centaine de pros ont fait leurs gammes dans ce club qui bénéficie d'une incroyable exposition et d'une aura légitime. Pour ma part, j'ai eu, entre autres, Sébastien Haller, dernièrement Quentin Ndjantou (PSG) et Enzo Molembe (OL) ou deux joueurs que les Verts ont récemment croisés : l'Auxerrois Donovan Léon et le Nantais Jean-Charles Castelletto. Ils ont réussi grâce à leur talent, leur volonté, leur résilience bien sûr mais également parce qu'ils ont bénéficié d'un environnement favorable. Pierre-Emmanuel Ekwa et son frère Louis-Philippe que j'ai eu également à Brétigny, ont grandi auprès de parents mesurés, posés, humbles, attachés à une éducation stricte. Et le concours bienveillant, au quotidien, de Jackie, une bénévole dévouée, qui a pris notamment Pierre-Emmanuel sous son aile. Elle aussi, dans l'ombre a joué un rôle important. Quand Pierre-Emmanuel a rejoint Clairefontaine, tout le monde l'a soutenu."

Un jeune qui n'oublie pas

Pierre-Edouard Martin, éducateur de Pierre Ekwah : "Pierre-Emmanuel n'a pas oublié d'où il venait. L'an dernier, je l'ai contacté pour notre tournoi de jeunes. La proximité que j'ai toujours eue avec lui ne s'est pas envolée. Il a répondu spontanément et a fait l'unanimité de par sa gentillesse et son humilité." Un atout de plus dans le jeu déjà diablement étoffé du porteur du numéro 4 de l'ASSE.