L’ASSE comptera encore plusieurs forfaits ce dimanche soir. Après deux mois d'absence pour une blessure au ménisque, Yvann Maçon a démarré titulaire face à Strasbourg, le week-end dernier. En revanche, Pierre Cornud, touché il y a 1 mois et demi, n’a pas été retenu. Le joueur a repris l’entraînement collectif en fin de semaine dernière. Il était donc trop juste pour la réception des Alsaciens, samedi soir.

Anthony Briançon a repris la course en fin de semaine passée. L’ancien nîmois se rapproche donc d’un retour à l’entraînement collectif. Il pourrait être rapidement disponible à l’issue de la trêve internationale. Thomas Monconduit continue sa rééducation et sera encore absent plusieurs semaines. Ibrahima Wadji a réintégré l’entraînement collectif en début de semaine dernière. Olivier Dall’Oglio veut prendre son temps avec son attaquant sénégalais. Ben Old, lui, s’est blessé assez gravement au genou. Son absence est estimée entre quatre et six mois en raison de lésions aux ligaments latéraux et d’une blessure au ménisque.

Pierre Cornud disponible pour le derby ?

En fin de semaine dernière, Pierre Cornud a réintégré progressivement l’entraînement collectif. Après avoir récupéré un latéral face à Strasbourg, les Verts devraient rapidement en récupérer un second. L’ancien joueur du Maccabi Haifa devrait postuler pour le derby contre l’OL. Après plusieurs semaines d’absence, la recrue estivale de l’ASSE doit reprendre du rythme. Il pourra ensuite profiter de la trêve pour se remplir physiquement avant de retrouver son club formateur. L’ASSE accueillera Montpellier le samedi 23 novembre prochain.