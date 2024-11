Olivier Dall'Oglio s'est présenté en conférence de presse après la solide victoire de son équipe à domicile face à Strasbourg (2-0). Louis Mouton et Mickaël Nadé, tous deux formés à l'ASSE, se sont eux rendus en zone mixte. L'occasion pour les trois acteurs stéphanois d'évoquer le derby, à une semaine de son retour.

"C'était la meilleure manière d'aborder le derby"

Olivier Dall’Oglio (coach de l'ASSE) : « On aura le temps d’en parler du derby. Je pense que c'était la meilleure manière d'aborder le derby. C'est sûr. En gagnant ici, on avait besoin de points. On les prend. On accumule de la confiance. On va bien travailler. On va d'abord se reposer. »

Louis Mouton (milieu de l'ASSE) : « Oui, les supporters nous ont déjà un peu motivés. Après, moi, personnellement, comme je suis un joueur formé, j'en ai connu des derbies. Jouer mon premier derby, j'espère, en Ligue 1, ça serait incroyable. Dans tous les cas, je pense que toute l'équipe donnera 200%, 500% s'il y a. Donc, on verra ce que ça donne. »

Un rôle particulier en tant que joueur formé au club à l’approche du derby ? « Je pense que Romain Hamouma saura très bien parler à ma place. C'est un match ultra spécial. C'est un match à 100 points. C'est inimaginable. C'est incroyable de vivre des derbys comme ça. Il y a vraiment une rivalité. Même nous, en étant jeunes, on recevait 2000 spectateurs alors qu’on avait que 15 ans. Il y a un engouement incroyable, donc on va essayer de faire au mieux. On va essayer de se bagarrer avec nos armes et rien lâcher surtout. »

Mickaël Nadé (défenseur de l'ASSE) : « Ca engendre de la confiance pour aller à Lyon. Nous, on est bien dans nos têtes. Aujourd'hui, on en a gagné. On va aller là-bas et aborder ce match de la plus belle des manières. »

Un rôle particulier en tant que joueur formé au club à l’approche du derby ? « Je leur ai dit de se préparer, parce que c'est vraiment un match pas comme les autres. Et voilà, on va les mettre dans le bain cette semaine. »

Une première titularisation dans le Chaudron réussite pour Mouton

Louis Mouton : « Oui, c'est sûr qu'on n'avait déjà pas le droit à l'erreur. En plus du bon résultat d'Angers hier, ça nous a encore un peu mis la pression. Mais finalement, c'est peut-être pas si mal parce que c'est un match plutôt réussi dans l'ensemble. On ne concède pas grand-chose et on est plutôt efficace devant. Donc c'est cool. Un clean-sheet en plus, ça fait bien longtemps. Donc c'est top, c'est super. »

« Oui, la première titularisation dans le Chaudron. En plus de ça, j'ai cru que j'allais marquer. Alors là, ça aurait été vraiment incroyable. Mais non, c'est sûr. En plus, le public a été magique aujourd'hui. Ça nous pousse vraiment. Donc je pense que cette année, ça va vraiment être une force. Et ça va être compliqué de venir jouer chez nous, j'espère en tout cas. »

« En fait, comme je l'ai dit, à Angers au final il n'y avait pas tout de mauvais non plus mais on donne des buts. Donc là on se rend compte que quand on n'en donne pas, On est dur à jouer. Quand on ne se met pas dans la merde tout seul, ce n'est pas facile de venir chez nous et de gagner. En plus, dans ce stade-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui aiment venir ici. Ça ne doit vraiment pas être facile. C'est top et on espère continuer comme ça. »

« De toute façon, on sera là pour tous les matchs. Le derby en fait partie, mais il reste de mémoire 26 matchs dans la saison, et s'il reste 26 matchs, on sera là 26 matchs, les 90 minutes des 26 matchs à 200% et on va rien lâcher. »

Un buteur heureux et qui savoure du côté de l'ASSE !

Mickaël Nadé : « On est très content de cette victoire. On trouve que c'est un match abouti défensivement. On a fait un clean sheet et on est très content. »

« Franchement, ce n'est pas facile. On était dans le doute, on a surélevé la tête. Personnellement, pour moi, je suis très content de mon but aujourd'hui. J’espère continuer comme ça. »

« Franchement, moi, je suis un attaquant de toute façon (rires). J’ai senti le coup, j’ai vu que Lucas a dévié de la tête, donc je me suis dit que j’allais suivre, ça ne me coûte rien, et ça m’a souri aujourd’hui. »

« Ismaël Doukouré, m’a enlevé le lacet, pour me titiller un peu. Et j'ai dit à l'arbitre : « attendez ». Et voilà, je pense que ça l’a déconcentré lui. Et au final, comme il était sur moi au marquage, j'ai marqué. »

« Sur ce match-là, en tout cas, ils ont été très bons, les entrants. Ils nous ont aidés. Aujourd'hui, on a gagné. Comme je vous ai dit, on est vraiment très contents de tout le monde. »

« Bien sûr, à l'entraînement, c'est vrai que j'aime bien le deuxième poteau, mais je rate souvent. Et tout le monde me dit, non, arrête le deuxième. Moi je leur ai dit de me laisser au deuxième poteau et de ne pas s’inquiéter et que je vais marquer 3/4 buts dans la saison. Et voilà aujourd’hui c'est le premier. »