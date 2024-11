L'ASSE se déplace au Groupama Stadium ce dimanche 10 novembre. Un derby toujours très attendu. Pour l'occasion, les supporters des Verts espéraient pouvoir se déplacer. En vain. L'arrêté de la préfecture du Rhône est tombé comme on pouvait s'y attendre.

Un Derby sans Vert

Ce n'est une surprise pour personne, les supporters de l'ASSE ne seront pas les bienvenues au Groupama ce dimanche. Un arrêté préfectoral est venu justifier et officialiser cette interdiction de déplacement à présent officielle :

"Considérant qu'à l'occasion de la saison 2023-2024 du championnat de Ligue 1, les déplacements de supporters de clubs de football ont été la source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains d'entre eux ;

Considérant qu'il existe un antagonisme très fort et durable entre les supporters des clubs de l'OL et de l'ASSE; [...]

Considérant que dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 mars 2021, des exactions étaient commises et découvertes dans le stade Geoffroy Guichard de l’ASSE et aux abords immédiats de celui-ci ; que les investigations en cours mettaient en évidence que des individus avaient réussi à pénétrer dans l'enceinte stéphanoise pour crever les 12 pneumatiques des engins nécessaires à plusieurs matchs en terrain d’honneur ; que ces individus apposaient ensuite de nombreux autocollants rapportant l’inscription « ARMÉE - RUE GRENETTE - LYON UNITED » - assaut marquant le début d’une « fight » mettant aux prises supporters ultra-stéphanois et lyonnais, en date du 29 février 2020 dans l’agglomération lyonnaise la veille d’un derby OL-ASSE ;

Considérant que dans la nuit du 29 au 30 mars 2023, l'angle sud-ouest du stade Geoffroy Guichard a été l’objet d’une série de dégradations visant les lettres formant l’acronyme « ASSE » et constituant « F**K ASSE », ainsi que les tags « MERDE MERDE MERDE » à la bombe ; que ces inscriptions s'inscrivent dans une constante de rivalité ancestrale entre les deux clubs, l'Association Sportive de Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais.

Considérant que le 8 avril 2023, lors de la journée de la saison, où l'ASSE recevait le Grenoble Foot 38 (GF 38), avant le début du match, alors qu’un individu porteur d’une écharpe de l’OL allait entrer dans l'enceinte sportive de Geoffroy Guichard, ce dernier était repéré par un supporter de l’ASSE qui venait à sa hauteur par-derrière et lui assénait un violent coup de poing lui faisant perdre connaissance ;

Considérant que le 11 septembre 2023, des dégradations par tags étaient commises à proximité du local des « Magic Fans » sur une fresque peinte par ce groupe avec une croix celtique et les inscriptions « VSL » (Village Sud Lyon 1950) ; que dans la nuit du lundi au mercredi 4 octobre 2023, des dégradations par tags étaient commises sur la fresque de la tribune Kop Nord au stade Geoffroy Guichard, sur la boutique du club avec des mentions suivantes : « f**k ASSE 69 », « ALLEZ LOV 69 », « ASAB », « MORTS AUX VERTS » ;

Considérant que des violences ont récemment été exercées par des supporters de l’OL et notamment le 21 novembre 2021 lors du match OL-OM, auquel les supporters ultra marseillais (notamment jets d’objets des supporters lyonnais lors du match du 27 mai) ; que cet épisode fait suite à l’ensemble de la vague occupée par les ultras lyonnais ; qu'il appartient de rappeler que le droit universel d'accès à la billetterie le 21 juin de cette année constitue une violation des droits de supportabilité vis-à-vis du comportement intolérable ;

Considérant que le 17 décembre 2021, près de 200 ultras lyonnais se déplaçaient à Paris en train, à l’occasion du Paris Football Club OL, arrêtés, puis relâchés à 7 km du stade après intervention policière ; que leur comportement, qui s'était révélé menaçant et violent (usage de fumigènes et jets d’objets en tribune) à l'encontre des supporters adverses entraîna une annulation de la rencontre par la LFP ; que plusieurs supporters ayant pénétré sur le terrain avaient alors tenté de s’en prendre physiquement à des joueurs du PFC ;

Considérant que, dans un contexte sportif concurrentiel, toute provocation matérialisée par des arrivées isolées de supporters stéphanois aux abords du stade, risque d’engendrer des réactions violentes de la part des supporters locaux ;

Considérant que dans ces conditions, la présence en centre-ville de Lyon, aux alentours et dans l’enceinte du Groupama Stadium le dimanche 10 novembre 2024 de personnes qui se prévalent de la qualité de supporters de l’ASSE ou se comportant comme tel, est de nature à provoquer des incidents graves pour la sécurité des personnes et des biens ;

Considérant que le match du 10 novembre 2024 a été classé S3, par la Direction Nationale de Lutte contre le Hooliganisme (DNLH), la rencontre étant considérée comme à très haut risque"

Une série d'interdictions pour les supporters des Verts

"Article 1 : La circulation et le stationnement sur la voie publique sont interdits, le dimanche 10 novembre 2024 de 8h00 à 24h00, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’A.S.S.E. ou se comportant comme tel, dans le secteur du centre-ville de Lyon.

Article 2 : Il est interdit d’accéder au Groupama Stadium de Décines et à ses abords le dimanche 10 novembre 2024 de 8h00 à 24h00 à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’A.S.S.E. ou se comportant comme tel.

Article 3 : Sont interdites le dimanche 10 novembre 2024 de 8 h à 24 h dans la première définie à l’article 1 les réunions, cortèges et rassemblements de personnes se prévalant de la qualité de supporters de l’ASSE. Toute infraction aux dispositions prévues par le présent arrêté pourra être punie comme prévu par les lois en vigueur."