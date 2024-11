Comme chaque semaine, le Sainté Night Club vous a donné rendez-vous ce lundi soir. L'occasion de revenir sur la victoire de l'ASSE face à Strasbourg en compagnie de Martin Mosnier, journaliste chez Eurosport. Extraits.

Le groupe avec ODO

Martin Mosnier (Eurosport) : "Cela fait plusieurs fois qu'un match est présenté comme une sorte de 'dernière chance', et à chaque fois, il s'en sort, ce qui montre qu'il est en réelle symbiose avec son groupe. Quand on observe ce qui s'est passé à Auxerre, par exemple, où Rennes en a pris quatre alors que Julien Stéphan était, lui aussi, sur la sellette, on peut se demander si son groupe ne l'a pas lâché, au vu des réactions d'après-match. Ici, on voit qu'ODO tient encore ses hommes, et c'est essentiel. Il s'en est sorti avec une nouvelle approche, une nouvelle composition d'équipe. Son empreinte est visible, notamment à travers son coaching, comme l'entrée de Sissoko qui marque le deuxième but. Cette victoire porte vraiment son sceau, et c'est intéressant.

Cela dit, il ne peut pas faire des miracles ; il compose avec les joueurs dont il dispose et a tenté pas mal de choses. Sa vraie erreur, cependant, c'est Abdelhamid, et c'est ce qui lui coûte actuellement. C'est le principal point noir, car il avait fait venir Abdelhamid pour apporter de l'expérience et renforcer l'équipe avec un joueur de Ligue 1. Jusqu'à présent, cela se révèle être un échec cuisant. Mais en dépit de cela, il s'en est sorti ce week-end, même s'il reste toujours sur un fil. On sent que pour le mercato d'hiver, il n’aura probablement pas de gros moyens. Il devra probablement s’adapter avec les ressources à disposition. Est-ce que cela suffit, sur le long terme, pour construire une équipe et un club solide ? Cela me paraît tout de même assez difficile."

L'ASSE encore fragile ?

Martin Mosnier (Eurosport) : "Son coaching est décisif, on ne peut pas dire le contraire. Un joueur entre, marque, et le match est scellé. Cela dit, c'est aussi parce que dans cette équipe, peu de joueurs se démarquent vraiment. Si on enlève Davitashvili, tous les autres semblent d’un niveau assez proche. Sissoko et Stassin, depuis le début de la saison… Sissoko a certes marqué, mais ce n’est pas Ronaldo. Au milieu, c’est un peu la même chose, à part peut-être Ekwah. C’est une équipe qui manque cruellement de colonne vertébrale. Je pense qu’il cherche encore les cadres indiscutables. Un coup, c’est un joueur, un autre coup, c’est un autre ; hormis Davitashvili et, dans une moindre mesure, Ekwah, même la charnière centrale reste très fragile. Pétrot est là presque par défaut, ce qui montre bien la complexité de la situation. À mon avis, le mal de l'ASSE en ce début de saison, c’est justement ce manque de joueurs qui émergent vraiment.

En ce qui concerne mes tops et flops, je mettrais Ekwah en top : il stabilise le jeu, est le premier défenseur et le premier relanceur. J’ai beaucoup aimé son rôle à ce niveau-là, et on sent qu’il a un vrai potentiel."