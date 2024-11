Ce samedi soir, les joueuses de l'ASSE se déplaçaient sur la pelouse de Strasbourg. Après deux défaites consécutives, les Vertes avaient pour objectif principal de se relancer face à des strasbourgeoises fraichement promues !

Pour leur retour à la compétition après une période de trêve internationale, les Vertes effectuaient un nouveau déplacement en Alsace. Comme avant chaque rencontre, Laurent Mortel s'est présenté en conférence de presse.

"Malgré son classement actuel, Strasbourg est une équipe intéressante. C’est une formation difficile à manœuvrer qui joue à 5 défenseures derrière et utilise bien les côtés. Son projet de jeu est intéressant. Sur son dernier match, le Racing s’est incliné contre Guingamp mais c’est une défaite concédée sur un penalty sifflé dans le temps additionnel."

La composition de l'ASSE

Première mi-temps

Les Vertes entament le match avec une solide organisation défensive et se créent plusieurs occasions sans parvenir à concrétiser. Dès les premières minutes, Cindy Caputo et Chloé Tapia animent le côté gauche, combinant efficacement pour permettre à notre latérale de centrer, mais une défenseuse strasbourgeoise dévie le ballon en corner. Quelques instants plus tard, Sarah Stratigakis trouve Cindy Caputo dans l'axe. La nouvelle joueuse de l'équipe de France tente sa chance de loin, mais son tir passe à quelques centimètres de la barre transversale.

Malgré leurs efforts, les Stéphanoises ne sont pas récompensées durant ce premier acte. À cinq minutes de la pause, les locales ouvrent le score grâce à Kenza Chapelle. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de 1-0.

Seconde mi-temps

En seconde période, les Vertes savent qu’elles doivent élever leur niveau de jeu pour éviter une troisième défaite consécutive. Plusieurs joueuses tentent leur chance, mais sans parvenir à percer la défense bien organisée de Strasbourg. Les Alsaciennes, conscientes de l’importance d’aggraver le score pour se mettre à l’abri, réussissent à marquer à l'heure de jeu. Malgré des contestations des Stéphanoises, l’arbitre valide le but, signé Laurine Hannequin, portant le score à 2-0. La réussite continue de manquer aux Vertes, qui ne parviennent pas à trouver le chemin des filets pour la deuxième journée consécutive. Laurent Mortel tente pourtant le tout pour le tout, procédant à des changements entre la 70e et la 80e minute.

Après cette troisième défaite consécutive, l’ASSE chute à la huitième place du classement. Depuis leur exploit face au Paris FC le 5 octobre dernier, les Stéphanoises n’ont pas renoué avec la victoire. Le prochain match arrive rapidement : ce samedi à 17h, elles recevront Fleury, actuellement cinquième du championnat.

Malgré une prestation déterminée, les Vertes peinent à concrétiser leurs occasions. Avec trois victoires et trois défaites en six journées, elles devront impérativement décrocher des points la semaine prochaine à domicile face à Fleury pour redresser la barre.