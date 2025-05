Après la défaite de son équipe face à Marseille (1-3), Didier Digard a pris la parole en conférence de presse. L’entraîneur du Havre a évoqué sans détour la lutte finale qui l’oppose désormais à l’ASSE pour éviter la place de barragiste.

Il reste 90 minutes à disputer. Une dernière journée décisive, où Le Havre devra se rendre à Strasbourg pendant que l’AS Saint-Étienne recevra Toulouse. Malgré la défaite contre l’OM, Didier Digard a tenu un discours lucide et confiant. Car si les Verts poussent derrière, le HAC a toujours l’avantage.

« Je préfère être devant, très sincèrement, parce qu'on a notre destin en main. Après, oui, on a un adversaire qui sera coriace, qui a beaucoup de choses à jouer et qui sera devant son public. Mais l'enjeu est tellement important qu'on ne peut pas se permettre de regarder ça. J'ai envie de dire qu'on aurait pu jouer n'importe quelle équipe et ça aurait été la même chose. Ce qu'il faut, c'est être fort mentalement, ne pas faire abstraction du contexte, parce que le contexte il est ce qu'il est. Au contraire, il faut l'affronter et être réaliste. Mais je pense vraiment qu'on a les qualités pour aller faire un résultat à Strasbourg. »

Le technicien normand ne veut pas que son groupe soit parasité par les résultats extérieurs ou les aléas de cette fin de saison. Il l’a prouvé face à Marseille : « Lors de l'interruption du match, tout le monde était un petit peu dans son coin à parler de ce qui se passait en dehors, à parler de cet événement, à parler du but qu'on a encaissé, à parler du résultat de nos concurrents. Donc nous, sur les choses sur lesquelles il a fallu se centrer, c'était comment faire mal à cet adversaire. Je pense qu'en première mi-temps, on a eu aussi des situations qu'on n'a peut-être pas très bien jouées, mais en tout cas, on s'est créé pas mal de situations. »

Cette capacité à réagir, Digard veut s’en servir comme d’un levier pour mobiliser ses troupes avant un dernier rendez-vous sous haute tension. « Il faut se relever parce qu'il nous reste une finale à jouer. [...] L’équipe qui a joué ce soir n’a rien à voir avec celle du match aller. Il y a une progression énorme, et nos supporters peuvent être fiers de nous. »

Pas de stage ou de préparation spéciale, mais une unité affichée. « On va se préparer chez nous, dans notre ville. On est bien au Havre. On a un centre d'entraînement qui nous permet de bien travailler. On a des gens très investis, qui sont unis pour un objectif, pour un club. »

Digard et son équipe savent que la mission sera difficile. Mais avec un point d’avance sur l’ASSE, le HAC a toujours une longueur d’avance. Reste, pour eux, à ne pas flancher à la Meinau. Les Verts ne voient pas les choses de la même manière...

