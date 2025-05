Le jeune milieu de terrain Paul Eymard (2008) a participé ce mercredi à sa première séance d'entraînement avec le groupe professionnel de l’ASSE. Une étape symbolique dans l’éclosion d’un talent en devenir, récemment sélectionné pour l’Euro U17 avec l’équipe de France.

Âgé de seulement 17 ans, Paul Eymard (en photo avec Lamine Fomba ci-dessus) a vécu une journée particulière ce mercredi. Appelé par le staff stéphanois, le jeune milieu de terrain formé au club a intégré l'entraînement des pros au Centre sportif Robert-Herbin. Une marque de confiance forte de la part de l'encadrement ligérien, qui suit de près l’évolution d’un joueur jugé comme l’un des plus prometteurs de sa génération.

International U17 (21 sélections pour 6 buts), Eymard a récemment été retenu pour disputer l’Euro de la catégorie avec les Bleuets, une récompense logique au regard de ses prestations en championnat national U19 et en N3. Joueur intelligent, propre techniquement et déjà mature dans le jeu, il représente l’un des joyaux de la formation stéphanoise.

L’ASSE veut le sécuriser rapidement

Conscient du potentiel du joueur, l’AS Saint-Étienne ne veut pas perdre de temps. Selon nos informations, le club a entamé des démarches concrètes pour faire signer à Paul Eymard son premier contrat professionnel de trois saisons. Si rien n’est encore officiel, la signature pourrait intervenir dans les prochains jours.

La volonté est claire : sécuriser l’un des éléments les plus brillants du centre de formation face à l’intérêt que suscitent déjà ses prestations chez les recruteurs français et européens. Ce projet s’inscrit dans la politique de valorisation des jeunes talents locaux, dont Eymard est l’un des plus éclatants symboles.

Une confiance affichée par le club

Le fait d’avoir été convié à une séance avec le groupe pro en dit long sur la confiance que lui accorde le staff technique. Une étape importante dans la construction d’un jeune joueur, qui s’est montré concentré et appliqué aux côtés de cadres expérimentés.

En attendant une éventuelle signature, Paul Eymard continue son apprentissage, à la fois avec les jeunes et désormais, en observation au plus haut niveau. Un chemin tracé vers la lumière verte de Geoffroy-Guichard.