Pour sa dernière saison sous le maillot lyonnais, Alexandre Lacazette ne cache pas sa frustration. La défaite dans le derby contre l’ASSE reste en travers de la gorge de l’attaquant de l'OL.

Alexandre Lacazette a tiré sa révérence à l’OL au terme d’une saison marquante… mais frustrante. En fin de contrat, l’enfant du club a disputé son dernier match face à Angers. Si certains souvenirs resteront précieux, d’autres laissent un goût particulièrement amer. Interrogé sur les moments les plus difficiles de sa saison, le capitaine lyonnais ne cache pas son désarroi : le revers contre l’ASSE au match retour a été un véritable coup dur. Et même une humiliation. "Non, ça ne se digère pas", lâche-t-il sans détour. Le derby perdu contre les Verts, dans ce contexte si particulier de fin de saison, prend une dimension presque personnelle.

Une défaite dans le derby qui pèse à l'OL

Alexandre Lacazette compare la claque reçue à Geoffroy-Guichard à l’élimination contre Manchester United. Et le verdict est sans appel : le derby fait mal. "Je n’en ai pas perdu beaucoup et en plus c’était mon dernier, alors ça fait mal. C’est vexant et c’est totalement différent que de perdre à Manchester. On sait que l’on a une responsabilité pour toute la ville, pour tous les supporters, sur ce match. Et il n’y en a que deux dans la saison, et on en a loupé un." Pour Lacazette, ce match devait être un symbole, une sortie digne de son engagement. Ce fut tout le contraire.

Face à l'ASSE, "On prenait l’eau"

Durant son interview, Lacazette confie être retourné parler à son entraîneur Jorge Maciel après la défaite à Saint-Étienne. Une démarche révélatrice du ressenti lyonnais au cours de cette rencontre : "Je voyais qu’on prenait l’eau", explique-t-il. Malgré les années, malgré l’expérience, le derby reste une épreuve à part. L’ASSE, pourtant reléguée, a su dominer l’OL avec la manière. Une victoire qui restera dans les annales stéphanoises, et une blessure que les Lyonnais, à commencer par leur capitaine, mettront du temps à refermer.

Source : Le Progrès