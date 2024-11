L'ASSE jouait le derby contre l'OL au Groupama Stadium. Défaits 1-0, les joueurs d'Olivier Dall'Oglio ont tout fait pour revenir au score en vain. L'inquiétude est tout de même de mise concernant le défenseur de l'ASSE Mickaël Nadé. Dall'Oglio a donné les premières nouvelles sur France Bleu Saint-Etienne en après match.

Blessure au genou pour Nadé (ASSE)

Mickaël Nadé, le défenseur de l'AS Saint-Étienne, a effectivement subi une blessure lors du dernier derby entre l'AS Saint-Étienne (ASSE) et l'Olympique Lyonnais (OL). Ce match, toujours très intense et disputé, a été marqué par des duels physiques. En effet, Nadé a été touché sur l'un d'entre eux. En voulant passer son pied devant son attaquant, le stéphanois se bloque le genou et un mouvement qui ressemble à une torsion arrive.

Les détails exacts de la nature de sa blessure peuvent varier en fonction des rapports médicaux, mais des premières informations sont tombées en après match avec Dall'Oglio : "Il a ressenti une douleur au genou parce que son genou s'est bloqué mais j'en sais pas plus. Il a un peu mal mais on aura surement besoin de passer des examens". Les blessures au genou sont toujours redoutées dans le milieu du football. Le coach stéphanois a ajouté : "Si j'avais eu un remplacement supplémentaire je l'aurais sorti". Lors du coup de sifflet final, le stéphanois s'est d'ailleurs allongé, preuve d'une douleur certaine.

En attente des examens !

Cela pourrait potentiellement l’éloigner des terrains pendant un certain temps, dépendant de la gravité de la blessure. Des examens complémentaires vont être effectués la semaine prochaine afin de déterminer la nature de la blessure. L'ASSE a déjà perdu Old sur une blessure similaire. L'absence de Nadé serait un coup dur pour Saint-Étienne. Encore plus en cette période de la saison où chaque match compte pour remonter au classement en Ligue 1 et tenter de retrouver une dynamique positive dans son opération maintien.