Après la défaite de l'ASSE dans le Derby (0-1), Olivier Dall'Oglio s'est présenté en conférence de presse. Le coach des Verts a fait part de la déception de son staff et de ses joueurs mais a également témoigné sa fierté, considérant que l'engagement a été total.

"Je suis fier des joueurs par rapport à ce qu'on leur avait demandé"

Olivier Dall'Oglio (coach de l'ASSE) : « On a pas mal de regrets. Sur la première période ça a été difficile pour nous mais on est plus ou moins arrivé à contenir cette équipe de Lyon qui a eu des occasions. Nous aussi. Mais la deuxième période nous laisse des regrets. On s’est battus, on a été solidaires, on a été organisés, on a été disciplinés. On savait qu’aurait quelques coups de pied arrêtés et 2-3 occasions qu'on pourrait exploiter, ça a été le cas. Par contre, il nous a manqué la finition, ce petit plus qui nous aurait permis d'égaliser. »

« Je suis assez fier des joueurs par rapport à ce que l'on leur avait demandé. L'engagement a été total. Ils avaient le maillot vert sur les épaules et je pense qu'ils lui ont fait honneur. Mais il y a beaucoup de regrets, beaucoup de déceptions dans le vestiaire. »

"J'ai du mal avec ce mot de défaite encourageante, on est déçus"

« J’ai du mal avec ce mot de défaite encourageante, là pour l'instant on est déçus. Franchement on est déçus mais je suis obligé de prendre au moins un peu plus de recul par rapport au travail que l'on a fait, par rapport à la progression de certains joueurs, à la découverte aussi d’un autre monde pour certains. Je suis assez content par rapport à ça parce que ça nous laisse des perspectives plus intéressantes. »

La marche était-elle trop haute ce soir ? « Moi, je pense que non. Je pense qu'on pouvait faire quelque chose. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de regrets dans le staff, au niveau des dirigeants aussi, et les joueurs. Ça prouve bien qu'il y avait quelque chose à faire. Ils sentaient aussi sur la fin, ils poussaient. Bon, ça a été un petit peu plus désordonné effectivement, mais je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue aussi. Donc c'était pas évident. On repart d'ici avec des regrets. Mais on sait qu'on avance aussi donc ça reste positif pour l'avenir. Beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations pour le présent. »