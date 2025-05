À l’occasion de la trêve internationale de juin, Willy Sagnol a décidé de se passer de plusieurs cadres de la sélection géorgienne, dont Zuriko Davitashvili. Les matchs amicaux face aux Îles Féroé (jeudi 5 juin) et au Cap-Vert (dimanche 8 juin) serviront à faire tourner l’effectif, en vue des qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

Pas d’alerte, pas de clash : Zuriko Davitashvili ne figure pas dans la dernière liste de la Géorgie simplement parce que Willy Sagnol a choisi de reposer plusieurs titulaires habituels. Le sélectionneur français de la Géorgie l’a confirmé via l’annonce de sa liste : ces deux rencontres sont conçues comme une respiration dans un calendrier exigeant, avant une entame des choses sérieuses en septembre prochain avec les éliminatoires de la Coupe du Monde.

Zuriko Davitashvili, l’ailier de St-Etienne, n’a pas été convoqué pour cette tournée amicale. Une absence qui peut surprendre au premier abord, tant le joueur est un maillon fort de la sélection géorgienne. Mais elle ne traduit aucune mise en retrait sportive, bien au contraire. Ce choix s’inscrit dans une logique de gestion physique et mentale. Plusieurs cadres seront laissés au repos après une saison exigeante, dans l’objectif de préparer au mieux les échéances de septembre.

Face aux Îles Féroé le 5 juin puis contre le Cap-Vert le 8 juin, Willy Sagnol pourra tester de nouvelles options tactiques et élargir sa rotation. La Géorgie, qui reste ambitieuse dans sa quête de qualification pour la Coupe du Monde 2026, veut construire un groupe élargi, capable de répondre présent en cas de blessure ou de suspension.

Ces deux rendez-vous seront donc précieux pour des joueurs en quête de temps de jeu international. Sagnol veut créer de la concurrence, sans remettre en cause l’ordre établi. Les titulaires habituels seront attendus pour les rencontres décisives de septembre.

La Géorgie, dès septembre, sera opposée à la Bulgarie, la Turquie et l'Espagne dans un groupe E très relevé. L’absence de Davitashvili, tout comme celle d’autres cadres, relève d’une planification stratégique, pensée pour ménager les organismes et maintenir une dynamique saine dans le vestiaire.

Avec un groupe bien en place, une génération prometteuse et un sélectionneur expérimenté, la Géorgie avance doucement, mais sûrement vers ses objectifs. Ces deux matchs amicaux de juin ne seront pas anodins, mais ils ne sont pas là pour bouleverser la hiérarchie.

Interrogé sur la non sélection de l’ailier stéphanois, Willy Sagnol s’est justifié en ironisant : "Je déteste Zuriko Davitashvili. Il a fait reléguer mon Saint-Etienne en Ligue 2. Je ne veux plus parler de lui". Des propos recensés par Géo Team.

La réalité est tout autre puisque l’ancien stéphanois a effectué une rotation assez importante et se prive d’autres joueurs essentiels comme Mamardashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia…

Gardiens : Giorgi Loria (Omonia Aradipu, Chypre), Luka Gugeshashvili (Panserayikos, Grèce), David Kereselidze (Matin, Gori)

Défenseurs : Giorgi Gocholeishvili (Copenhague, Danemark), Giorgi Gveliani (Persepolis, Iran), Lasha Dval (Apole, Chypre), Luka Lochoshvili (Salernitana, Italie), Iva Gelashvili (Iberia 1999, Tbilissi), Guram Giorgelidze (Tbilissi)

Milieux et Attaquants : Nika Kvekveskiri (Nirehaza, Hongrie), Vladimir Mamuchashvili (Sherif, Moldavie), Shota Nonikashvili (Cherkas, Ukraine), Anzor Mekvabishvili (Kraiova, Roumanie), Sandro Altunashvili (Volfsberg, Autriche) Hongrie), Budu Zivzivadze (Heidenheim, Allemagne), Giorgi Gagua (Istra 1961, Croatie), Giorgi Kvilitaya (Limasol, Chypre)

🎙️ “I hate Zuriko Davitashvili. he made relegated my Saint etienne to Ligue 2. i dont want to talk about him anymore" - Georgian national team coach Willy Sagnol answered question about Davitashvili with Joke 😂 #ASSE pic.twitter.com/Rs9JgCyaI9

