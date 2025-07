Ce vendredi, l’ASSE s’est inclinée lors de son 3ᵉ match de préparation estivale. Les Stéphanois ont été battus 3-2 par le Servette Genève. Le coach stéphanois souhaite désormais restreindre son groupe afin d’augmenter le temps de jeu de ses futurs titulaires.

Les hommes d’Eirik Horneland ont concédé leur première défaite de la pré-saison. Un revers qui n’empêche pas le technicien norvégien de tirer plusieurs enseignements positifs. Cependant, il compte désormais restreindre son groupe pour la fin de la préparation. Les deux prochaines rencontres seront l’occasion d’augmenter davantage le temps de jeu de ses cadres.

Une défaite malgré la maîtrise

En première période, les Stéphanois ont affiché une belle maîtrise collective. Leur domination a été récompensée juste avant la pause grâce à Irvin Cardona. L’ancien Brestois a conclu une action parfaitement construite, ponctuée par une passe décisive de Nadir El Jamali.

Mais au retour des vestiaires, le rythme des Verts s’est progressivement essoufflé. Les nombreux changements opérés par Horneland et son homologue genevois ont bousculé les équilibres. Plus tranchants, les Suisses en ont profité pour inscrire trois buts en l’espace de 25 minutes, renversant totalement le cours du match. En fin de rencontre, Augustine Boakye a réduit l’écart pour l’ASSE en reprenant une superbe ouverture signée Fomba.

L’ASSE voit son XI se dessiner

Pour ce 3ᵉ match amical, Eirik Horneland a pu compter sur ses recrues, toutes alignées au coup d’envoi en plus d’un retour. Chico Lamba, Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber et Irvin Cardona étaient titulaires. Lassana Traoré l’était également, même s’il est peu probable qu’Horneland s’appuie sur lui comme un titulaire par la suite. De retour après une préparation adaptée, Aïmen Moueffek a pu jouer quelques minutes.

Alors que le championnat reprend dans trois semaines, l’ASSE voit peu à peu son onze type se dessiner. Mahmoud Jaber fait bonne impression aux côtés de Florian Tardieu. Le troisième élément de ce milieu reste à déterminer : Aïmen Moueffek devra encore peaufiner sa préparation mais pourrait évidemment être le candidat le plus sérieux. Benjamin Bouchouari, toujours à l’infirmerie, devra se réathlétiser avant de revenir dans le groupe.

En attaque, Irvin Cardona et Ben Old sont lancés ; les deux hommes sont les attaquants les plus utilisés lors de cette préparation estivale. L’ancien d’Augsbourg a marqué son premier but hier, tandis que le Néo-Zélandais a disputé son premier match sans marquer depuis le début de la pré-saison. L’incertitude subsiste en pointe : Lucas Stassin et Djylian Nguessan seront-ils aptes dans trois semaines ? Nadir El Jamali peut-il créer la surprise ? La future recrue Joshua Duffus sera-t-elle directement prête à débuter la saison en tant que titulaire ?

Le secteur où le coach norvégien a le plus d’incertitudes reste la défense. L’ASSE a sa charnière centrale mais n’a pour l’heure pas ses latéraux. L’association Chico Lamba - Maxime Bernauer a bien fonctionné face au Servette et semble être l’option numéro 1 d’Eirik Horneland. Cependant, l’entraîneur stéphanois attend toujours de nouveaux latéraux pour compléter son effectif.

Des jeunes prometteurs

Durant cette préparation, certains jeunes ont l’occasion de marquer des points. Les absences et les groupes élargis leur permettent de se montrer auprès du staff du groupe professionnel. Nadir El Jamali semble être celui qui se détache le plus. Professionnel depuis peu, il a été titularisé en pointe face au Servette. En l’absence de Stassin et Nguessan, l’international U18 français en profite pour engranger du temps de jeu.

Le jeune Stéphanois a été en vue face à Genève et a été récompensé de sa bonne prestation par une passe décisive pour Irvin Cardona.

Actuellement blessé, Djylian Nguessan sera sans doute dans la rotation en Ligue 2. Le jeune joueur, qui fêtera ses 17 ans fin août, avait déjà joué avec les pros la saison passée. Une fois rétabli, il pourra à nouveau rejoindre l’effectif professionnel. D’autres jeunes comme Lassana Traoré, Beres Owusu ou Paul Eymard ont également eu du temps de jeu dans cette préparation. Ils pourraient bien figurer dans la rotation durant la fin de la préparation.

L’ASSE va continuer de se remplir physiquement

Avec seulement deux matchs restants pour cette pré-saison, Eirik Horneland va commencer à mettre en place son XI pour aller à Laval. Si d’autres recrues, notamment des latéraux, sont attendues, le Norvégien sait déjà sur qui s’appuyer.

L’ASSE devrait profiter des rencontres face au Paris FC et à Cagliari pour augmenter le temps de jeu de certains et restreindre son effectif lors de ces deux prochaines échéances. L’objectif sera de préparer physiquement les futurs titulaires pour le 9 août. Ces deux matchs face à des adversaires plus forts sur le papier permettront aussi d’augmenter l’intensité avant de débuter le championnat.