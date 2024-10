L’ASSE a signé ce samedi, sa 6ème défaite de la saison après 9 journées. Un bilan négatif qui ne met pas Olivier Dall’Oglio dans une bonne posture. Le dirigeants stéphanois lorgneraient sur un potentiel remplaçant de l’entraîneur cévenol. Un entraîneur français a été évoqué hier soir.

L’ASSE s’incline chez un concurrent direct

Ce samedi en fin d’après-midi, l’ASSE a enregistré son 4ème revers hors de ses bases cette saison. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio n’ont pris qu’un point en 5 déplacements pour 19 buts encaissés. De leur côté, les Angevins ont signé leur 1er succès de la saison. Une victoire qui permet au SCO de passer devant les Verts au classement.

La rencontre avait d’ores et déjà mal commencé pour les Verts. Après 7 minutes de jeu, Himad Abdelli se joue de Yunis Abdelhamid avant d’ajuster Larsonneur a bout portant. L’ASSE réagit rapidement avec un penalty obtenu par Lucas Stassin. Après un échec de Zuriko Davitashvili et un but de Boakye sur la continuité de l’action, l’arbitre demande à faire retirer le penalty. Cette fois, le géorgien transforme et égalise. Angers repasse devant avant la mi-temps. Sur un cafouillage dans la surface, aucun joueur ne reprend le coup franc angevin. Mickaël Nadé renvoie le cuir sur Aholou. L’ancien stéphanois débloque son compteur avec le SCO.

En seconde période, Zuriko Davitashvili s’offre un doublé pour une nouvelle fois revenir au score. Olivier Dall’Oglio effectue 3 changements qui vont casser la dynamique. Dylan Batubinsika va alors concéder une penalty et manquer son intervention sur le 4eme but. L’ASSE s’incline 4-2 à Angers.

Un coach de MLS dans le viseur

Après cette défaite, l’avenir d’Olivier Dall’Oglio a l’ASSE pourrait à nouveau faire débat. Les nouveaux dirigeants stéphanois se montrent d’ailleurs intéressés par Wilfried Nancy. Selon Mohamed Ter Paris, le board stéphanois suivrait la situation du coach du Collombus Crew de Dylan Chambost. L’entraîneur né au Havre n’a encore jamais eu d’expérience en tant que coach sur le continent européen. Il a d’ailleurs remporté le titre de MLS la saison dernière.