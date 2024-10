L'ASSE s'est inclinée 4-2 à Angers hier. Louis Mouton s'est exprimé au micro de France Bleu Saint-Etienne Loire à l'issue de la rencontre. Extraits.

"Je pense qu’il ne manque pas grand-chose"

Louis Mouton(ASSE) : « Quand j'ai appris que j'étais titulaire, c'était sûrement un des plus beaux jours de ma vie. Fierté immense de débuter mon premier match en Ligue 1 avec le club qui m'a formé. Beaucoup d'émotion au départ, mais vite remplacée par la concentration pour le match. C'était un match un peu particulier parce que, honnêtement, on peut faire beaucoup mieux. Le résultat ne reflète pas vraiment notre performance. Rentrer aux vestiaires à la mi-temps avec un 2-1, ce n’est vraiment pas mérité. On a offert des cadeaux à l’adversaire, et ça énerve. Il faut vite se ressaisir, parce qu’il y a quand même du positif. Mais on se rend compte qu’à chaque fois qu’on parvient à gêner une équipe, on leur donne des buts. Ça commence à faire beaucoup. »

« On ne se facilite pas la tâche. Déjà à Lens, on perd 1-0, on remet de l’intensité, on gagne des duels, on les fait reculer, mais derrière, on commet une erreur. Ce soir, même histoire. Et c’est la responsabilité de tout le monde. Il faudra se battre. Ce soir, on n’était pas loin. Je pense qu’il ne manque pas grand-chose pour que ça tourne en notre faveur. Il faut trouver une bonne dynamique et essayer de gratter des points. On doit vite passer à autre chose et se concentrer sur le prochain match. Si on trouve la stabilité et la bonne dynamique, on peut embêter plusieurs équipes. Je ne pense pas qu’Angers soit supérieur à nous, car on a tenu le ballon et on les a mis en difficulté. Mais on n’a pas eu la réussite, donc il va falloir travailler là-dessus. Pour moi, on a quand même dominé la rencontre. (...) Mon ressenti ? C’est qu’à l’extérieur, c’est compliqué. À domicile, ça passe, mais il va falloir vite se corriger parce que, même si on est bien en place dans le bloc, il y a des failles. »

Le milieu de terrain formé à l'ASSE ne gardera donc pas un incroyable souvenir de sa première titularisation en Ligue 1 : « De cette première titularisation, je ne retiens pas grand-chose. Je suis un joueur d’équipe, pas un individualiste. J’étais très content pour moi avant le match, mais je ne ressors pas satisfait du tout. Même si mes parents me félicitent, je ne peux pas leur répondre merci. Je vais travailler pour avoir d’autres titularisations, en espérant qu’elles soient victorieuses. »