"On ne joue pas au quartier là" ; "on est en première division" ; "on ne peut pas se chier dessus de jouer haut comme ça" : voici certains propos tenus par Olivier Dall'Oglio dans le vestiaire stéphanois après la lourde défaite 4-2 face à Angers, selon RMC Sport. Retrouvez ci-dessous les réactions d'après match du coach stéphanois au micro de France Bleu Saint-Etienne Loire. Extraits.

Olivier Dall'Oglio (coach ASSE) : « Ça ressemble beaucoup au match de la semaine dernière. Dans le plus mauvais moment de l’adversaire, on fait un cadeau de plus. Ça fait beaucoup de cadeaux avant Noël. (…) Dans les deux surfaces, il nous manque encore beaucoup d’expérience, de puissance. On a vu encore que sur coup de pied arrêté, on peut être naïf. (…) Yunis a pris un carton jaune. On voit bien qu’il n’est pas dans son assiette et je ne veux pas qu’il prenne un rouge et soit encore plus en difficulté. Il y a des matchs où certains joueurs sont bons, d’autres moins bons. C’est un collectif, c’est sur une saison que ça se joue. (…) Bouchouari et Mouton ont fait leur match. Le milieu de terrain a été vaillant. Tout n’a pas été parfait, on perd un ballon bêtement sur le premier but. Mais ils ont tenté des choses, amené des choses. C’était assez positif. (…) C’est assez compliqué sur Gautier, il prend des penaltys, des frappes à cinq mètres de lui. Je me mets à sa place aussi. Il a su faire des arrêts quand il fallait mais ce n’est pas simple ce qu’on lui demande. On le laisse un peu à l’abandon. (…) Je ne suis pas content des garçons qui sont rentrés. Il y a un groupe de 20 ou 21 joueurs et des choix qui sont faits. Même si on joue cinq minutes, il faut être déterminé. »

Crédit photo : asse.fr