L'ASSE rencontrait cet après-midi le SCO d'Angers au stade Raymon Kopa. Olivier Dall'Oglio et Alexandre Dujeux se sont exprimés au micro de DAZN à l'issue du match.

Alexandre Dujeux (Entraîneur d'Angers) : "Je suis soulagé, c’est vrai. Après 8 journées sans victoire, il fallait absolument gagner ce 9e match, ce qui n’est jamais évident quand la victoire devient impérative. C’est donc très positif de l’avoir fait. On est satisfait du travail accompli, ça vient récompenser plusieurs bonnes prestations de ces derniers temps. Maintenant, il faut réussir à enchaîner.

On a commencé la saison avec trois défaites contre trois équipes européennes, donc forcément des matchs difficiles. Depuis, on n’a perdu qu’un seul match. Certes, on a enchaîné des matchs nuls qui ne nous ont pas beaucoup fait avancer au niveau des points, mais on a bien travaillé et semé des bases solides. Aujourd’hui, on est récompensés par cette victoire."

Alexandre Dujeux : "Aujourd’hui, on est récompensés par cette victoire"

"Mon plan pour battre St-Etienne ? Il y a un match retour, je ne sais pas s’il est nécessaire d’en parler. On avait été en difficulté sur coups de pied arrêtés lors de leur venue à Raymond Kopa (ndlr : l'an passé en L2), avec plusieurs aspects qui nous avaient gênés. On a travaillé là-dessus. Dans notre plan de jeu, il y a aussi des joueurs différents, donc ça change la dynamique. Mais c’est vrai qu’on s’attendait à certaines situations, car ils sont très performants dans ce domaine.

L'ambiance à Kopa ? Je trouve que les critiques sur l’ambiance ici sont un peu sévères. Peut-être qu’il y a des stades avec plus d’ambiance, mais moi je me sens toujours soutenu ici. On a un kop qui est toujours avec nous, et les tribunes se mobilisent aussi quand on en a besoin. La saison dernière, on était soutenus, et même si cette saison, on n’avait pas encore gagné, le public attendait ça. Ils nous ont bien soutenus en fin de match, et ça nous a fait du bien."

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Notre première analyse, c’est qu’on fait beaucoup de cadeaux. On en a encore fait ce soir, on en avait fait la semaine dernière, et celle d’avant aussi. C’est très difficile, car on revient au score à chaque fois, mais derrière, on offre une opportunité à l’adversaire. S’il y a une leçon à retenir, c’est d’abord ça. Ensuite, on continuera à analyser le travail qu’il nous reste à faire, qui est immense.

L’avenir ? C’est un cumul de tout ça, pas juste un problème mental. Mentalement, on n’est pas si mauvais, car on réussit à revenir et à se mettre dans des situations plutôt favorables. Mais il nous manque de la puissance, de la technique dans les deux surfaces, et de la force, notamment sur coups de pied arrêtés et sur les seconds ballons. Il va falloir s’adapter rapidement, sinon ça va devenir très compliqué pour nous."

Olivier Dall'Oglio : "Ça commence à devenir difficile"

"Je ne dirais pas que c’est triste, mais il y a des joueurs qui ont le niveau. Zuriko, par exemple, est un joueur qui nous apporte déjà beaucoup et continuera à le faire. Les autres doivent être là pour le soutenir, et on doit devenir plus solides dans ce type de matchs.

La sortie d'Abdelhamid ? En effet, j’observe les matchs et je vois que certains joueurs sont en difficulté. J’ai un défenseur qui a pris un carton, et ce n’est pas facile pour lui. À ce moment-là, on peut compter sur des joueurs sur le banc qui prennent le relais.

On a besoin d’expérience, de leadership, et de puissance, car la Ligue 1 est un niveau supérieur. Pour exister dans ce championnat, il nous faut tout ça. On peut dire qu’on est en phase d’apprentissage, mais ça commence à devenir difficile. En termes de confiance, ce n’est pas évident pour les joueurs qui découvrent ce niveau, pour le staff aussi, qui travaille beaucoup pour le club et les supporters. Je sais que ce n’est pas facile du tout, mais on doit passer par cet apprentissage ; je ne vois pas d’autre solution."