Ce samedi, l’ASSE se rendait à Angers pour y disputer la 9ème journée de Ligue 1. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio se sont inclinés 4-2. Les Verts étaient privés de Ben Old, sévèrement touché à un genou. Le néo-zélandais manquera plusieurs mois de compétition. Durant l’échauffement, le club au eu une attention pour lui.

Une absence longue durée pour Ben Old

De retour de sélection, Ben Old avait repris l’entraînement de manière progressive en fin de semaine dernière. Après des examens complémentaires, l’ASSE a communiqué des nouvelles jeudi soir. Celles-Ci ont confirmé malheureusement une longue absence pour le jeune joueur de 22 ans.

"Victime d’une entorse au genou, l’international néo-zélandais a subi une opération réussie aujourd’hui. Touché au ligament latéral interne et au ménisque, l’ailier sera écarté des terrains pour une durée de quatre à six mois. Le club lui apporte tout son soutien et lui souhaite un prompt rétablissement."

La bonne nouvelle est que la blessure est moins grave qu’initialement redouté, les ligaments croisés n’étant pas touchés. Cependant, le genou reste une articulation complexe, et d’autres zones sont affectées. Olivier Dall’Oglio devra donc composer sans son ailier pendant une longue période. Depuis le début de la saison, l’international néo-zélandais enchaînait les matchs avec l’ASSE et sa sélection, se trouvant à l’autre bout du globe. Pour un jeune joueur, concilier voyages, matchs et récupération peut être difficile à gérer sans une pleine adaptation à ce rythme exigeant.

L’ASSE montre son soutien à Ben Old

Avant la rencontre au Stade Raymond Kopa, les joueurs de l’ASSE se sont échauffés avec une tenue particulière. Tous les joueurs de l’effectif portaient un tee-shirt avec un message de soutien pour Ben Old. L’international Néo-zélandais ne devrait pas revoir les terrains avant le printemps. Une absence préjudiciable pour les Verts qui perdent un titulaire pour 4 mois minimum. En espérant revoir rapidement Ben Old sur les terrains.