Le ministère de l’Intérieur, via Bruno Retailleau a engagé une procédure visant à dissoudre cinq groupes ultras, dont les Magic Fans et les Green Angels, emblématiques de l’AS Saint-Étienne (ASSE).

Vendredi soir, Le Parisien a révélé que le ministère de l’Intérieur envisage la dissolution de plusieurs groupes de supporters en France. Parmi eux, deux figures historiques des kops stéphanois : les Magic Fans et les Green Angels. Aux côtés de la Brigade Loire (Nantes), des Offenders (Strasbourg) et de la Légion X (Paris FC), ces groupes sont désormais dans le viseur des autorités, qui justifient cette décision par des faits remontés par les préfets et les services de police locaux.

Une procédure en plusieurs étapes

Selon L’équipe, l’annonce de cette possible dissolution marque le début d’une phase contradictoire. Concrètement, chaque groupe concerné va devoir répondre aux questions du ministère et présenter des éléments en sa défense. "La dissolution d’une association ne repose pas uniquement sur l’accumulation de délits commis par ses membres, mais sur le fait que son existence et ses actions contreviennent à la loi" explique une source proche du dossier.

L’un des critères examinés concerne notamment les incitations à la violence, qui pourraient avoir été diffusées via les réseaux sociaux ou des applications de messagerie. Une fois la phase contradictoire achevée, le ministère de l’Intérieur décidera s’il soumet ou non ces groupes à une dissolution en Conseil des ministres.

Pas de décision avant la fin de la saison

Malgré la fermeté affichée par les autorités, la procédure reste longue et complexe. Le gouvernement veut éviter toute annulation par la justice, ce qui implique de constituer des dossiers solides. De ce fait, aucune dissolution ne devrait intervenir avant la fin de la saison en cours.

Pour les supporters de l’ASSE, cette annonce résonne comme une menace directe contre l’animation du Chaudron. Les Magic Fans et les Green Angels, piliers historiques de l’ambiance à Geoffroy-Guichard, vont désormais devoir se battre pour leur survie. Les 2 groupes de supporters de l’ASSE ont également le temps de préparer un dossier solide, pour empêcher leur disparition.