Cette semaine, les menaces de dissolution de certains groupes de supporters ont pris de l’ampleur notamment du côté de l’ASSE. Les Magic Fans et les Green Angels sont concernés par les manœuvres entreprises par Bruno Retailleau. Les 2 groupes d’ultras de l’ASSE ont publié un communiqué commun.

Jeudi, le ministère de l’Intérieur a adressé une circulaire aux préfets pour renforcer la lutte contre les violences dans les stades. D’après Le Parisien, cette mesure pourrait entraîner la dissolution de cinq groupes de supporters jugés problématiques, dont deux figures emblématiques de l’ASSE : les Magic Fans et les Green Angels.

Le communiqué des groupes d’ultras de l’ASSE

"A l'automne 2024, plusieurs médias se firent l'écho d'un projet de procédures de dissolution de groupes et associations de supporters par le gouvernement. Le couperet semble être tombé en ce mois de mars : nous, Magic Fans et Green Angels avons découvert dans la presse qu'une procédure de dissolution devrait être enclenchée.

Dans quelques semaines, nos deux groupes n'auront peut-être plus la possibilité d'afficher leurs noms et leurs logos en tribune. Nous ne disposerons peut-être plus de moyens collectifs de déplacement et ne pourrons plus animer Geoffroy-Guichard et les parcages visiteurs comme c'est le cas depuis plus de 33 ans.

Il ne fait aucun doute que ces dissolutions vont entraîner des conséquences désastreuses sur nos tribunes, tout en étant contre-productives en termes de sécurité et de gestion des foules.

Supprimer ces structures revient, d'une part, à balayer d'un revers de main les nombreuses animations, déplacements et actions sociales qui ont rassemblé une jeunesse bénévole autour d'un même objectif : l'amour d'un club et d'une ville. D'autre part, si ces procédures de dissolution aboutissaient, le cadre et les valeurs que nous nous efforçons d'instaurer dans nos tribunes s'effondreraient purement et simplement.

S'attaquer aux bénévoles qui ont le courage de s'investir dans la structuration collective des tribunes et dans le dialogue avec les clubs, instances sportives et pouvoirs publics, c'est créer volontairement le désordre. C'est dissuader quiconque d'assumer le rôle de partenaire au service de l'animation et de la sécurisation des stades.

Pour lutter efficacement contre le hooliganisme, ne serait-il pas plus pertinent de dissoudre des groupes ouvertement revendiqués comme tels, plutôt que des groupes structurés, organisés, avec des interlocuteurs connus et respectés ? La France n'a-t-elle pas de problèmes plus importants que les Magic Fans, les Green Angels visés par ces procédures de dissolution ?"

Quelles conséquences ?



"Cette décision n'est que politique. Elle intervient à l'issue d'une entreprise de communication politique, guère subtile, mais particulièrement fallacieuse. L'objectif n'est pas de contribuer à la sauvegarde de l'ordre public dans nos stades mais de créer un contre-feu face à l'échec des intéressés à tenir leurs engagements en matière de lutte contre le terrorisme, la délinquance ou les trafics.

Par ce communiqué, nous nous adressons à notre club et à l'ensemble du Peuple Vert. Dans ces heures qui s'annoncent troubles pour nos tribunes, les seules et uniques réponses à apporter face à l'injustice et à l'irresponsabilité de ces pyromanes sont la solidarité, l'union et la fidélité :

Imaginez-vous un Geoffroy-Guichard sans animations, sans tifos et sans drapeaux ?

Imaginez-vous des parcages visiteurs clairsemés, sans bâches et sans tambours ?

Imaginez-vous qu'à Saint-Étienne on joue désormais à onze, et non à douze ?

Saint-Étienne est connue pour être une place forte du supportérisme européen. Ils sont peu nombreux à pouvoir se vanter d'avoir deux tribunes actives comme les nôtres, encore plus dans une ville de taille moyenne. Nos deux groupes sont le ciment de notre forteresse commune, où se déchaînent toutes les deux semaines, l'amour, la passion, les joies, les pleurs et bien souvent les déceptions. Défendre nos deux entités, c'est défendre ce qui nous rend fiers lorsque nous pénétrons dans le Chaudron.

Nous appelons donc le Peuple Vert à être réactif et présent quant aux informations et aux rendez-vous futurs qui seront communiqués par les Magic Fans et par les Green Angels.

LE CHAUDRON NE SE DISSOUT PAS !"