Fin 2024, on apprenait que Bruno Retailleau, ministre de l’intérieur, avait dans le viseur plusieurs groupes de supporters en France. Les Magic Fans et les Green Angels, groupes de supporters de l’ASSE faisaient partie des concernés. Depuis cette semaine, la menace plane et se concrétise désormais.

Après une défaite 0-2 de Nantes face au Havre, le 24 novembre dernier, la Brigade Loire a tenté d’envahir le terrain. Des actes qui n’ont absolument pas plu à Bruno Retailleau. Très vite, le ministre de l’intérieur s’est penché sur le dossier des ultras et a eu la volonté de mettre fin à l’existence de certains groupes.

Le gouvernement passe à l’action

Jeudi, le ministère de l’Intérieur a envoyé une circulaire aux préfets visant à intensifier la lutte contre les violences dans les stades. Selon Le Parisien, cette initiative pourrait aboutir à la dissolution de cinq groupes de supporters identifiés comme problématiques. Parmi eux, deux emblématiques de l’ASSE : les Magic Fans et les Green Angels. Les autres groupes concernés sont les Offenders (Strasbourg), la Légion X (Paris FC) et la Brigade Loire (Nantes).

Cette annonce intervient après plusieurs incidents ayant marqué la saison, notamment la tentative d’envahissement du terrain lors de la rencontre face au Havre le 24 novembre dernier. Le gouvernement, mené par Bruno Retailleau, entend ainsi durcir sa politique contre les débordements dans les tribunes françaises.

Une procédure accélérée et controversée

La décision ne s’est pas faite du jour au lendemain. En décembre dernier, le ministère de l’Intérieur avait d’abord identifié neuf groupes avant de réduire cette liste à cinq, sans consultation des clubs concernés. Ce choix interroge, notamment à Saint-Étienne, où la relation entre l’ASSE et ses supporters reste un élément central de l’identité du club.

Les groupes ciblés auront toutefois la possibilité de se défendre. Une commission composée de huit membres a été désignée pour examiner leur dossier et statuer sur leur avenir.

Quel avenir pour l’ambiance à Geoffroy-Guichard ?

Si la dissolution des Magic Fans et des Green Angels venait à être confirmée, l’impact serait majeur pour l’ASSE. Ces groupes sont les principaux animateurs de Geoffroy-Guichard, un stade réputé pour son ambiance bouillante. Leur disparition soulèverait des questions quant à l’avenir du soutien populaire au club, déjà en difficulté sportive. Les groupes de supporters permettent le dialogue entre leurs représentants et le club.