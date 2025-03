Le Havre a dévoilé le groupe retenu pour affronter l’AS Saint-Étienne ce dimanche à 17h15 au Stade Océane. Avec seulement un point d’avance sur les Verts, les Normands n’ont pas le droit à l’erreur. Didier Digard pourra compter sur plusieurs retours importants, à commencer par ceux de Daler Kuziaev et Yassine Kechta au milieu de terrain, deux renforts de taille pour le HAC mais aussi deux absencces clefs.

Dans les buts, le choix se portera entre Arthur Desmas et Mathieu Gorgelin. En défense, l’absence d’Arouna Sangante, pilier de l’arrière-garde normande, est confirmée. Didier Digard devra probablement faire confiance à un duo central inédit, avec des options comme Gautier Lloris, Loïc Nego ou encore Timothée Pembélé pour compenser ce forfait de poids. L’expérience de Fodé Ballo-Touré pourrait également être précieuse face aux assauts des attaquants stéphanois.

Au milieu de terrain, les retours de Daler Kuziaev et Yassine Kechta sont de véritables bouffées d’oxygène. Kuziaev, par son impact physique et sa vision du jeu, devrait apporter de la stabilité à une équipe qui en manque cruellement à domicile. Yassine Kechta, de son côté, revient d’une blessure à la cuisse et tentera de retrouver rapidement ses sensations. Abdoulaye Touré, capitaine du HAC, tiendra bien sa place malgré quelques doutes en début de semaine. En revanche, Junior Mwanga purge son second match de suspension.

Sur le front de l’attaque, le HAC pourra compter sur André Ayew et Josué Casimir, en forme ces dernières semaines. Ahmed Hassan Kouka, buteur face à Lens, sera l’une des principales menaces pour la défense stéphanoise, déjà en grande difficulté cette saison avec 56 buts encaissés en 24 matchs. Issa Soumaré, Antoine Joujou et Ilyes Housni complètent une ligne offensive qui aura pour mission d’exploiter les faiblesses des Verts loin de leurs bases.

Le match de la peur entre HAC et l'ASSE

Le Havre, plus mauvaise équipe à domicile avec seulement 6 points pris en 12 matchs, doit absolument s’imposer face à l’ASSE, lanterne rouge du classement à l’extérieur avec 2 points pris sur 36 possibles. Un succès permettrait aux Normands de prendre 4 points d’avance sur leur adversaire du jour et d’aborder plus sereinement la suite du calendrier. Pour les Stéphanois, qui espèrent récupérer Pierre Ekwah, la victoire est impérative pour sortir de la zone rouge.

Le coup d’envoi est prévu ce dimanche à 17h15. Le Stade Océane devrait faire le plein pour ce qui s’annonce déjà comme l’un des tournants de la saison.