L'ASSE se prépare à affronter Angers SCO ce week-end, avec un effectif modifié en raison des absences notables d'Ibrahima Wadji et de Ben Old. Ce match s'annonce crucial pour les deux équipes, chacune cherchant à améliorer sa position au classement de la Ligue 1.

L'entraîneur de l'ASSE devra composer sans son attaquant qui voit son absence durer, Ibrahima Wadji, ainsi que sans le milieu de terrain offensif Ben Old, tous deux indisponibles pour cette rencontre. Ces absences obligeront le coach à revoir sa stratégie offensive et à compter sur la profondeur de son banc pour pallier ces manques. Le retour en forme d'Irvin Cardona et Lucas Stassin doivent compenser cela. Il y avait une interrogation sur les présences d'Ibrahim Sissoko, Pierre Cornud et Aimen Moueffek.

Un duel sous haute tension

Actuellement, l'AS Saint-Étienne occupe la seizième place du classement avec dix-huit points, tandis qu'Angers SCO pointe à la onzième place avec 26 points. Les deux équipes sont en quête de points précieux pour obtenir leur maintien. Une course folle dont ne semble plus faire partie les angevins au regard de leurs récents résultats. Ayant un objectif commun, Angers est en avance sur l'ASSE et est même proche de remplir ses objectifs. Il ne manque que quelques points aux hommes d'Alexandre Dujeux pour s'offrir une année supplémentaire dans l'élite. Lors de leur dernière confrontation en octobre 2024, Angers avait remporté sa première victoire de la saison en s'imposant 4-2 face aux Verts.

Après une série de résultats mitigés, l'ASSE doit impérativement retrouver le chemin de la victoire pour redonner confiance à ses supporters et remonter au classement. La réception d'Angers représente une opportunité idéale pour relancer la machine et montrer un visage conquérant. Conscients que le maintien va s'acquérir dans le chaudron, les joueurs d'Eirik Horneland n'ont pas le choix et doivent l'emporter dans ce match d'une importance capitale.

Le groupe de l'ASSE