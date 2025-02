L'ASSE jouera gros ce week-end face à Angers. Eirik Horneland s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre décisive. Extrait.

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Quand je regarde les matchs qu'on a joués ces derniers temps, on ne tire pas encore la pleine mesure de ce niveau physique parce qu'on manque un petit peu d'organisation collective. Il faut que le mix entre ces différents éléments s'améliore pour qu'on puisse arriver à tirer le maximum du niveau physique de l'équipe."

A la rencontre des supporters des Verts

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Oui, je les ai rencontrés cette semaine, c'était vraiment une bonne chose. J'ai pu rencontrer les six groupes de supporters, ils ont pu se présenter comme je l'ai fait moi. Ils avaient beaucoup de questions, ils ont parlé du fond de leur cœur comme je l'ai fait moi aussi. On n'a pas épargné de sujets ni de questions et je suis très content que cette rencontre ait pu se faire. Ils ont été francs et honnêtes comme j'aime l'être moi aussi. On a eu un dialogue plutôt franc et sincère.

Il y a toujours beaucoup d'attentes pour les supporters de Saint-Etienne, parce qu'ils sont habitués à une grande histoire. Ils veulent que l'avenir soit un peu comme l'histoire. Nous devons accepter la pression."

ASSE : Horneland prend la responsabilité

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "La déroute à Marseille ? Je pense que nos 25 premières minutes ont été bonnes. On a essayé de rester en bloc face à cette équipe qui était vraiment très forte. Ensuite, ils ont inscrit ce but vraiment venu d'ailleurs, incroyable, qui les a fait passer devant au score. Quand on est mené par une équipe de ce niveau-là, c'est assez difficile. Nos 15 dernières minutes ont été assez dures parce que Marseille a vraiment gagné en confiance à ce moment-là.

A la mi-temps, on a essayé de changer quelque chose. De garder un peu plus la possession du ballon pour moins souffrir face à Marseille. Les ajustements que j'ai pu faire à la pause n'ont pas été assez bons. On a manqué de structures. Je prends la responsabilité de ces changements qui n'ont pas été efficaces.

On a aussi eu ce pénalty qui est arrivé assez tôt. On est une équipe qui a beaucoup souffert là-dessus depuis le début de la saison.

Quand on se retrouve en position de difficulté sur le terrain, parfois on rate certaines choses très simples, on se met dans des difficultés tout seul. Ça nous renvoie un peu à nos périodes difficiles. C'est là où on voit qu'on manque un petit peu de stabilité pour garder la tête froide dans ces moments qui sont un peu chauds. Mais je prends vraiment la responsabilité de ce qui s'est passé sur cette deuxième période. Je ne suis pas content de mes changements."