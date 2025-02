La lutte pour le maintien en Ligue 1 s'intensifie et cinq clubs sont plongés dans une crise inquiétante. À douze journées de la fin, l’AS Saint-Étienne, Reims, Nantes, Le Havre et Montpellier jouent leur survie dans l’élite. Pourtant, seuls deux ou trois d’entre eux parviendront à éviter la relégation.

Reims, un collectif en miettes

Si Reims garde encore quatre points d’avance sur Saint-Étienne, la dynamique est tout aussi catastrophique. Battus à domicile par Angers (0-1), les Rémois n’ont plus gagné en championnat depuis le 10 novembre. Samba Diawara, amer, constate une équipe sans âme : « On formait une équipe qui n’existe plus. C’est un grand problème dans un sport collectif. » L’entraîneur pointe du doigt un manque d’engagement : « Le talent est là, mais sans collectif, on ne peut rien faire. J’attends une réaction immédiate des joueurs. »

Nantes humilié, Kombouaré abasourdi

Le FC Nantes pensait avoir trouvé de la stabilité, mais l'humiliation subie à Monaco (7-1) a replongé le club dans ses travers. Antoine Kombouaré parle d’un « uppercut dans la gueule » et affiche sa « honte » après la plus lourde défaite de l’histoire du club en Ligue 1. « C’est une énorme déception, il va falloir une remise en question collective. » À dix contre onze dès la 8e minute, les Canaris se sont effondrés. « On doit être capables de mieux défendre et de faire preuve de caractère, même en infériorité numérique. » Reste à voir si le coach nantais saura remobiliser son groupe après ce naufrage.

Les Verts traversent une période noire. Sans victoire depuis le 4 janvier, ils enchaînent les déconvenues avec quatre défaites et trois nuls. La dernière claque reçue à Marseille (5-1) illustre leur fragilité. Eirik Horneland reste combatif : « Nous avons joué Paris, Lille et Marseille lors de nos derniers déplacements. Ce n’est pas facile de relever la tête face à ces équipes, mais nous devons le faire sur nos prochains matches. » L'entraîneur stéphanois sait que le match face à Angers sera crucial. « Il faut soigner les têtes après un tel match. Il faut continuer à y croire. On va encaisser le coup ce soir et repartir au travail demain. »

Le Havre : des motifs d’espoir, mais pas de points

Malgré une prestation encourageante, le HAC a chuté à domicile face à Nice (1-3). Didier Digard voit du mieux, mais le constat est amer : « Malgré tout ce qu’on a pu montrer, nous n’avons pas pris un point. » Désormais, il faudra se montrer plus efficace devant le but et espérer des décisions arbitrales plus favorables, comme en témoigne le penalty non sifflé sur Dante. « S’il n’avait pas fait main, il aurait rigolé et levé les mains. Quand il reste aussi longtemps avec l’arbitre, c’est qu’il y a main. Je n’ai même pas besoin de voir les images, je connais l’homme. »

Montpellier retombe dans ses travers

Battu lourdement par l’OL (1-4), Montpellier confirme ses difficultés de début de saison. Jean-Louis Gasset ne mâche pas ses mots : « Quand on fait autant d’erreurs défensives, c’est dur de gagner un match. » Il pointe un manque de mental chez ses joueurs : « Dès qu’on encaisse un but, on baisse la tête. On a besoin de leaders sur le terrain, et aujourd’hui, personne n’a pris ses responsabilités. » L'entraîneur montpelliérain espère une prise de conscience rapide. « Nous devons réagir dès le prochain match, sinon nous allons droit dans le mur. »

Avec cinq équipes en crise et seulement deux ou trois places pour le maintien, la lutte s’annonce féroce. Chaque point comptera et la capacité à rebondir rapidement fera la différence. Saint-Étienne, Reims, Nantes, Le Havre et Montpellier jouent leur avenir. Qui saura s’en sortir ?

Classement actuel de la Ligue 1 après 22 journées