L’ASSE vit une saison sous haute tension. Sportivement en grande difficulté et actuellement relégable, le club doit aussi faire face à une menace qui touche directement l’âme du Chaudron : la possible dissolution de ses deux principaux groupes de supporters, les Magic Fans et les Green Angels. Une procédure qui a provoqué une levée de boucliers sans précédent, au point de voir la nouvelle direction stéphanoise monter au créneau pour défendre ses ultras. Un moment clé qui pourrait redéfinir l’avenir du club.

Sur le terrain, l’ASSE est en grande difficulté. Relégable à la 17ᵉ place du classement à seulement sept journées de la fin du championnat, le club doit impérativement réagir pour éviter une descente en Ligue. Avec une série de mauvais résultats et un effectif en manque de confiance, l’urgence est palpable. Mais la crise ne se limite pas aux performances sportives. En tribunes, c’est un tout autre combat qui se joue, un combat qui pourrait changer à jamais l’identité même du club.

Magic Fans et Green Angels menacés : un coup porté au Chaudron

Les supporters stéphanois sont l’âme du club. Depuis des décennies, les Magic Fans et les Green Angels animent les travées de Geoffroy-Guichard, portant l’ASSE dans les bons comme dans les mauvais moments. Pourtant, ces deux groupes emblématiques sont aujourd’hui sous la menace d’une dissolution administrative.

Les autorités leur reprochent des actes de violence et des débordements répétés, une situation qui a poussé le gouvernement à engager une procédure qui pourrait mener à leur suppression pure et simple. Une décision qui, si elle venait à être confirmée, bouleverserait profondément l’atmosphère du Chaudron et l’identité du club.

Face à cette menace, une mobilisation massive s’est mise en place. Samedi dernier, une grande manifestation de soutien a rassemblé plusieurs milliers de personnes dans les rues de Saint-Étienne. Supporters, anciens joueurs et figures emblématiques du club ont marché ensemble pour dénoncer une décision jugée injuste et inefficace.

Ivan Gazidis (ASSE), un président qui se range du côté des ultras

L’un des moments forts de cette manifestation a été la présence en fin de cortège et la prise de parole du président de l’ASSE, Ivan Gazidis. Pour la première fois depuis longtemps, un dirigeant stéphanois a affiché un soutien franc et direct envers les groupes de supporters.

"Je suis très heureux de voir notre ville rayonner. Cette manifestation est une belle réponse à une procédure injuste qui ne résoudrait rien. Je veux souligner le travail que nous réalisons ensemble avec les Magic Fans et les Green Angels. Pour se battre contre la violence, on a besoin de solutions efficaces. Vous permettez à ce stade de vibrer ! Vous faites la fierté de Saint-Étienne. Ensemble, nous défendrons le Chaudron, il ne se dissout pas ! Il ne se dissout pas ! Il ne se dissout pas. Allez les Verts !"

Un message fort, qui contraste avec les tensions passées entre les anciennes directions du club et ses supporters. Par le passé, les relations entre les dirigeants et les ultras ont quelque fois été conflictuelles.

L’attitude de Gazidis et la direction marque donc un véritable tournant. En défendant ouvertement les ultras, il montre qu’il comprend l’importance du lien entre le club et son public. Un acte fondateur qui pourrait sceller une nouvelle ère dans les relations entre l’ASSE et ses fidèles supporters.

Un tournant dans l’histoire du club ?

Ce soutien de la direction pourrait être un levier crucial pour la fin de saison. Avec un club en difficulté sur le plan sportif, il est indispensable que Geoffroy-Guichard retrouve son rôle de forteresse imprenable. Or, sans ses ultras, l’atmosphère du Chaudron ne serait plus la même.

Les prochaines semaines seront décisives à plusieurs niveaux :

Sur le plan sportif , l’ASSE devra lutter avec acharnement pour arracher son maintien en Ligue 1.

, l’ASSE devra lutter avec acharnement pour arracher son maintien en Ligue 1. Sur le plan institutionnel , la bataille juridique pour éviter la dissolution des groupes de supporters s’annonce intense.

, la bataille juridique pour éviter la dissolution des groupes de supporters s’annonce intense. Sur le plan du projet club, cette prise de position de la direction peut être un élément clé pour reconstruire une identité forte et unie.

L’ASSE a souvent été reconnue pour la ferveur de son public, une ferveur qui a fait la réputation du Chaudron bien au-delà des frontières françaises. Aujourd’hui, ce lien est menacé. Mais le soutien de Gazidis et la mobilisation massive des supporters montrent que l’histoire n’est pas encore écrite.

Le club traverse une tempête, mais une chose est sûre : Le Chaudron ne se dissout pas.