Samedi, l'ASSE s'est inclinée 6-1 face au PSG lors de la 27ᵉ journée de Ligue 1. Malgré l'ouverture du score stéphanoise, les parisiens ont réussi à renverser la tendance avant de surclasser les Verts. À la 70ᵉ minute, Lucas Stassin pensait obtenir un pénalty avant que la VAR n'annule cette décision. La direction de l'arbitrage a analysé cette situation de jeu.

L’AS Saint-Étienne a démarré en trombe face au PSG dans un stade Geoffroy-Guichard en fusion. Bien en place et agressifs dans le pressing, les Verts ont ouvert le score dès la 9e minute grâce à une tête décroisée de Lucas Stassin sur un centre parfait de Davitashvili. Dominateurs, ils ont tenu tête aux Parisiens, gênés dans leur construction et privés de plusieurs cadres. Malgré quelques occasions de Barcola et Kvaratskhelia, Paris s’est heurté à une défense solide et un Larsonneur vigilant.

Juste avant la pause, une faute litigieuse de Tardieu sur Ramos a offert un penalty aux Parisiens, transformé en lucarne par l’attaquant portugais (41’), ramenant les deux équipes à 1-1.

En seconde période, le PSG a déroulé. Kvaratskhelia a donné l’avantage aux siens, avant un doublé de Désiré Doué (53’, 66’) et un but de João Neves (62’). Saint-Étienne a cru obtenir un penalty (70’), finalement annulé par la VAR. Barcola a trouvé la barre (77’), et Ibrahim Mbaye a conclu le festival parisien en fin de match (90’), portant le score à 6-1. Après un début prometteur, l’ASSE a sombré face à la supériorité parisienne. Les Verts sont toujours 17èmes de Ligue 1, malgré avoir obtenu leur victoire à Montpellier, ce mercredi.

La direction de l'arbitrage confirme l'annulation du penalty

À la 70ᵉ minute, un contact entre Lucas Stassin et Nuno Mendes dans la surface à vu l'arbitre accorder un pénalty à l'ASSE. La VAR a ensuite appelé Monsieur Stinat qui a annulé sa décision après avoir visionné les ralentis. La direction de l'arbitrage a analysé cette situation : "Dans sa propre surface de réparation, le joueur parisien Nuno Mendes contrôle le ballon au sol du pied droit et le joue ensuite du pied gauche. À l'issue du contrôle, le ballon est également disputé par l’attaquant stéphanois Lucas Stassin qui passe sa jambe droite devant celle du défenseur au moment où ce dernier tire dans le ballon. L’arbitre considère qu'un contact illicite du défenseur sur le talon de l’attaquant s'est produit, entraînant la chute de l'attaquant, et décide d'accorder un pénalty. L’arbitre vidéo vérifie la situation et invite alors l’arbitre à visionner les images en bord de terrain afin d'analyser à nouveau la séquence. Le pénalty est finalement annulé et le jeu repris par une balle à terre.

Analyse de la Direction de l’arbitrage

La lecture initiale de la situation par l'arbitre est erronée, car les images montrent nettement que le défenseur parisien a correctement joué le ballon du pied gauche. Le contact avec le pied de l’attaquant existe, mais ne relève pas d’une faute sanctionnable au sens des Lois du jeu. L'intervention de l'arbitre vidéo était donc opportune pour annuler la décision de pénalty."