Grâce à la décision de la LFP d’entériner la victoire face à Montpellier, l’ASSE se relance dans la course au maintien. Un final haletant s’annonce, et l’espoir renaît de voir les Verts rester en Ligue 1… peut-être même sans passer par les barrages.

Avec trois points validés sur tapis vert après les incidents à Montpellier, les Verts se rapprochent de leurs concurrents directs. L’ASSE n’est plus qu’à un point du Havre, trois de Reims et quatre d’Angers. Une configuration inespérée il y a encore quelques semaines. Cette décision de la commission de discipline de la LFP redonne un souffle d’espoir à tout un club et pourrait transformer une saison morose en mission maintien réussie.

Saint-Étienne a l’occasion de capitaliser dès ce week-end avec un déplacement compliqué mais pas impossible à Lens. Après une victoire enfin décrochée à l’extérieur, les hommes d’Eirik Horneland peuvent croire en leurs chances face à des Lensois irréguliers depuis janvier. En parallèle, Le Havre se rend à Montpellier pour une rencontre qui sent la poudre. Les Héraultais, humiliés par la LFP, auront à cœur de réagir devant leur public.

Une 28e journée aux enjeux cruciaux

Ce week-end pourrait bien être l'un des tournants de la saison. Reims, qui vient de battre l’OM, reçoit Strasbourg, une équipe redoutable ces dernières semaines. Le résultat est loin d’être écrit. De son côté, Angers affronte le PSG au Parc des Princes, un déplacement périlleux qui pourrait précipiter les Angevins vers la zone rouge. Si les résultats tournent en faveur de l’ASSE, les Verts pourraient dépasser au moins un concurrent direct et revenir plus que jamais dans la course.

Et ce n’est que le début. La 29e journée verra Saint-Étienne accueillir Brest, l’une des rares affiches abordables sur le papier. En parallèle, Angers recevra Montpellier, Reims se déplacera à Lens et Le Havre affrontera Rennes. Là encore, chaque faux pas adverse pourrait faire les affaires des Stéphanois.

Un sprint final sous haute tension

La suite du calendrier s’annonce électrique. Lors de la 30e journée, c’est le derby face à Lyon qui attend les Verts. Une affiche spéciale où tout peut arriver. En parallèle, Angers ira à Nice, Reims recevra Toulouse. Lors de la 31e journée, l’ASSE se déplacera à Strasbourg pendant que Le Havre accueillera Monaco, et Angers recevra Lille. Encore une fois, la hiérarchie sur le papier pourrait jouer en faveur des Verts qui, à défaut de ramener des points d'Alsace, pourraient ne pas perdre de terrain.

La 32e journée pourrait s’avérer décisive : Saint-Étienne recevra Monaco dans le Chaudron. Reims ira à Nice, Montpellier à Brest, Le Havre à Auxerre, et Angers à Nantes. Si la logique est respectée, peu de concurrents devraient engranger de points, ce qui donnerait une nouvelle chance aux Verts de se rapprocher du maintien malgré un adversaire quasi hors de portée.

Mais tout pourrait bien se jouer sur la 33e journée : Le Havre accueillera l’OM, Angers recevra Strasbourg, et Saint-Étienne se déplacera ... à Reims, un adversaire direct. L'occasion sera belle de crucifier les Champenois et frapper un grand coup.

Une 34ème journée favorable à l'ASSE !

Et que dire de la 34e et dernière journée : l’ASSE accueillera Toulouse, probablement démobilisé. Pendant ce temps, Reims ira à Lille, Le Havre à Strasbourg et Angers à Lyon… En affrontant uniquement des écuries courant derrière la coupe d'Europe, les adversaires des stéphanois n'auraont pas la partie facile. Cette ultime journée de championnat pourrait bien accoucher d'une bonne nouvelle pour les Verts !

Outre ce scénario fiction, ce qui est sûr, c’est que Saint-Étienne a retrouvé le droit d’y croire. Grâce à cette décision de la LFP et à une dynamique enfin relancée, les Verts existent à nouveau dans cette course folle au maintien.