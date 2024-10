Dimanche dernier, l’ASSE a arraché le match nul à Nantes. Après une déroute historique à Nice, les Verts ont fait preuve de caractère pour revenir au score. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio veulent désormais enchaîner un second succès de rang à domicile. Voici le XI que l’entraîneur stéphanois devrait aligner cet après-midi face à Auxerre.

Pas de retour avant la trêve

Olivier Dall’Oglio et son staff sont toujours touchés par une pénurie de latéraux. Yvann Maçon est absent pour une blessure au ménisque. Le retour du Guadeloupéen n’est pas prévu pour tout de suite. Marwan Nzuzi et Kevin Pedro sont toujours forfaits. Pierre Cornud est également indisponible. Le natif d’Avignon a été touché aux ischions jambiers contre Nice. Il sera indisponible pour encore un mois minimum.

Thomas Monconduit est également forfait pour une longue durée. Le joueur formé à Auxerre ne pourra pas retrouver son club formateur. Le milieu de terrain est absent pour encore plusieurs mois. Anthony Briançon est toujours absent. Le défenseur formé à Nîmes devrait être opéré au niveau du genou. Enfin, Ibrahima Wadji a rejoint Clairefontaine. L’attaquant souhaite se sortir de ses galères physiques. Le Sénégalais est parti 3 semaines du côté de l’Île-de-France.

De la continuité en défense

Gautier Larsonneur s’est incliné à 2 reprises face à Nantes dimanche dernier. Le portier stéphanois souhaite réaliser son 2ᵉ clean sheet de la saison. Il avait réalisé son 1ᵉʳ lors du dernier match à domicile contre Lille. Il sera évidemment dans les buts de l’ASSE cet après-midi.

La Défense stéphanoise cherche à retrouver de la confiance et de la stabilité. Olivier Dall’Oglio souhaitait vite effacer le calvaire vécu à Nice. Dennis Appiah devrait à nouveau être titularisé à droite de la Défense. L’ancien caennais est le seul latéral droit disponible à l’ASSE. Dans l’axe, Yunis Abdelhamid devrait une nouvelle fois prendre place sur le banc. La charnière type d’ODO en Ligue 2 devrait être alignée pour la seconde fois consécutive.

Dylan Batubinsika et Mickaël Nadé cherchent à retrouver la solidité qui faisait leur force la saison passée. Le second cité devrait tenir sa place malgré un choc à la tête subi sur le penalty stéphanois. Le défenseur formé au club a dû se faire poser des points de suture. Enfin, Léo Pétrot devrait une nouvelle fois occuper le poste de latéral gauche. L’ancien merlu retrouve du temps de jeu depuis les absences d’Yvann Maçon et de Pierre Cornud.

Le milieu type identifié à l’ASSE

Olivier Dall’Oglio a conservé son système en 4-3-3 et son trio au milieu de terrain après la débâcle à Nice. Pierre Ekwah devrait être titularisé en sentinelle. Le joueur prêté par Sunderland devrait enchaîner une 4ᵉ titularisation en autant de matchs avec les Verts.

Devant l’ancien canari, Mathis Amougou devrait lui enchaîner une 7ᵉ titularisation consécutive. Le joyau du centre de formation est devenu un élément indispensable du milieu de l’ASSE. Le joueur partira une nouvelle fois avec les jeunes de l’équipe de France durant la trêve internationale. À ses côtés, on devrait retrouver Aïmen Moueffek. Le marocain enchaîné depuis son retour de blessure fin août.

L’attaque de l’ASSE enfin lancée ?

Alors que l’ASSE avait pêché sur le plan défensif à Nice. C’est sur le plan offensif qu’ODO avait effectué le plus de changements à Nantes. Zuriko Davitashvili avait basculé sur le couloir gauche de l’attaque. L’ancien Bordelais devrait être à nouveau aligné à son poste de prédilection. Il va ensuite quitter le Forez pour rejoindre la sélection géorgienne.

Sur le couloir droit, Ben Old devrait à nouveau être aligné. L’international néo-zélandais a réalisé une prestation convaincante à la Beaujoire. L’ancien joueur de Wellington était précédemment aligné au milieu de terrain par ODO. L’entraîneur stéphanois a décidé dimanche dernier de l’aligner à un poste qui lui correspond davantage. Enfin, Ibrahim Sissoko devrait être reconduit à la pointe de l’attaque. Le Malien a inscrit un doublé pour arracher le nul à Nantes. Il a d’abord prolongé un centre de Zuriko Davitashvili avant d’égaliser sur penalty. Lucas Stassin devrait une nouvelle fois être mis sur le banc par Olivier Dall’Oglio.

Sur le banc : Maubleu – Abdelhamid – Tardieu – Fomba – Gauthier – Miladinovic – Bouchouari – Mouton – Stassin – Cafaro – Boakye