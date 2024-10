Le défenseur latéral de l’ASSE, Léo Pétrot, s’est présenté en conférence de presse avant la réception d’Auxerre à Geoffroy-Guichard ce samedi à 17 heures. Interrogé sur son attachement à son club formateur et à son rôle dans le vestiaire, Léo Pétrot n’a pas hésité à endosser un rôle particulier d’ambassadeur et de garant.

« Tout donner sur le terrain, c’est vraiment l’identité stéphanoise »

Léo Pétrot (latéral de l’ASSE) réagit au qualificatif de « Soldat » que lui a attribué Dall’Oglio : « C’est vrai que voilà encore plus quand on est de Saint Etienne et qu’on connaît la valeur de ce club et qu’on a aussi l’amour du maillot. Donc forcément, je me caractérise comme un soldat, entre guillemets. Dans l’état d’esprit, on se doit aussi globalement tous, d’être irréprochables, notamment avec ce qui s’est passé à Nice. Comme j’ai dit, il faut que ça nous serve de leçon. Et nous, on est là pour être garant de ça aussi. Dans l’état d’esprit où on est obligé de tout donner sur le terrain, de se dépouiller, forcément, on loupera des choses, mais voilà, de faire les choses ensemble aussi, c’est important. De tout donner sur le terrain, c’est vraiment l’identité stéphanoise. »

« Bien sûr, on sait qu’on peut s’appuyer sur quelques joueurs d’expérience, notamment Yunis, et après, bien sûr, sur les valeurs du club, sur l’histoire, sur tout ce qui fait la grandeur de ce club. Bien sûr que je suis là aussi pour rappeler certaines choses. C’est de mon devoir de dire aux nouveaux ou aux plus jeunes qui viennent et qui montent aussi chez les professionnels, de savoir où est ce qu’ils ont mis les pieds. »

« Le passé de l’ASSE, on le connaît tous et il est lourd »

« On sait que à Saint Étienne, il y a beaucoup de pression, qu’on soit en ligue 2 parce qu’il faut absolument monter, ou en ligue 1 parce qu’il faut y rester et il faut être performant, parce que le passé de Saint Étienne, on le connaît tous et il est lourd. Donc parce qu’il y a eu énormément de trophées, énormément d’épopées, donc on se doit d’être à un niveau minimum. Et forcément on est aussi une jeune équipe avec beaucoup d’arrivées. Donc on doit aussi prendre la mesure tous ensemble, continuer à se connaître, à jouer ensemble, créer des liens, créer des choses pour pouvoir être performant sur le terrain et créer une vraie équipe, un vrai groupe. »

« Quand je dis lourd, c’est qu’il y a eu des trophées, on le sait, on a été pendant longtemps l’équipe la plus titrée en termes de championnats de France. On sait les épopées qu’il y a eu, les grands joueurs qui sont passés par ici, et on sait aussi la ferveur qu’il y a. Donc je pense que tout ça, ça doit plus être une motivation. On voit que tous les nouveaux joueurs qui arrivent ici, c’est ce qu’ils disent : « On connaît tous Saint Etienne, on connaît les supporters, on connaît la ferveur », et ça, ça doit vraiment être une motivation et non pas quelque chose qui nous inhibe. Au contraire, il faut vraiment le prendre. Comme une force, comme quand on est à Geoffroy Guichard et qu’on a les supporters avec nous. Donc il faut le prendre vraiment positivement. »