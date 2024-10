Présents depuis deux ans en première Division, la section de Foot Fauteuil de l’ASSE commence à se faire un nom parmi les meilleurs clubs français. Les stéphanois viennent d’ailleurs de franchir un nouveau cap en s’affichant sur la scène internationale.

La deuxième saison consécutive d’ASSE Cœur Vert en Première Division de Foot fauteuil a été riche en enseignements positifs. En effet, le club a terminé dans le top cinq du championnat. Le coach de la section Pascal Brousmiche était entièrement satisfait en fin de saison.

« Cette saison, l’objectif était d’obtenir un maintien plus tranquille que l’année dernière et d’accrocher une ou deux équipes du haut de tableau pour finir le plus haut possible. C’est chose faite. On a validé notre maintien au mois de février et on a battu deux fois Kerpape. Finir à cette cinquième place, veut dire qu’on fait partie des meilleurs car, devant nous, les équipes étaient composées de certains champions du monde, d’Europe ou de France. »

Il faudra encore patienter quelques semaines pour voir le début de la nouvelle saison. Lors de la première journée programmée le 23 novembre, l’ASSE se déplacera du côté de Lyon. Au programme, deux rencontres. Un derby pour débuter, puis un match face à Châtenay-Malabry. Avant cette première rencontre, Jonathan Détrier va porter un autre maillot, celui de l’Équipe de France !

Une première historique pour l’ASSE

C’est une très bonne nouvelle qui est arrivée du côté de l’Etrat. Jonathan Détrier a eu le bonheur d’apprendre qu’il portera le maillot de l’Equipe de France. Il s’agit d’une première pour l’ASSE comme le communique le club.

» C’est une grande première dans l’histoire de l’équipe ASSE Cœur-Vert Aésio Mutuelle, pensionnaire de Division 1 de Foot-Fauteuil depuis 2022. Pour la première fois, l’un de ses Verts est sélectionné en Équipe de France de Foot-Fauteuil. Il s’agit de Jonathan Détrier, 26 ans, visage désormais bien connu des suiveurs de l’équipe ASSE Cœur-Vert Aésio Mutuelle !

Le Vert, qui entame sa troisième saison sous le maillot stéphanois, fait donc partie des douze joueurs retenus pour le prochain stage de l’Équipe de France qui se déroulera du 1 au 3 novembre à Troyes ! Une convocation qui symbolise un peu plus l’ambition du projet stéphanois, également illustrée par la récente arrivée au club de Samuel Grau Garcia, international espagnol. «