Le défenseur latéral de l’ASSE, Léo Pétrot, s’est présenté en conférence de presse avant la réception d’Auxerre à Geoffroy-Guichard ce samedi à 17 heures. L’occasion pour le joueur formé au club de lancer un appel du pied à sa direction, lui qui est en fin de contrat en juin.

« Tout le monde sait l’amour que j’ai pour ce club, je suis d’ici »

Léo Pétrot (latéral de l’ASSE) : « Oui, bien sûr, on est tous dans le projet. De toute façon, comme on se l’est dit entre nous quand on a fait des réunions. Nous, les joueurs, c’est nous qui sommes sur le terrain, c’est à nous de répondre présents et d’être performants. On a un projet. Comme on l’a dit, il y a eu un changement de direction, mais voilà, nous, sur le terrain, ça ne change rien. Il y a eu des nouveaux joueurs, il faut que le groupe prenne. Mais voilà, on a tous le même objectif et on est tous prêts. »

Proche d’un départ cet été ? « Non. En tout cas, dans ma tête, j’ai un an de contrat, je suis très bien à Saint Étienne. J’ai toujours eu l’envie et j’ai toujours l’envie de m’imposer dans cette équipe, d’aider au mieux l’équipe pour réaliser nos objectifs à court et à long terme. Donc non, non, il n’y a pas eu de questions qui se sont posées à ce niveau là. »

« Moi, tout le monde sait l’amour que j’ai pour ce club. Je suis d’ici, j’ai été formé ici, j’ai eu la chance de pouvoir revenir et de jouer ici. Donc moi, voilà, bien sûr que je me projette, après, on verra ce qui se passera. Mais voilà, comme j’ai dit, je donne tout sur le terrain et après on verra par la suite. On a vraiment des objectifs. Et cette année, on est focalisé sur le maintien. »

« On n’oubliera pas la gifle qu’on a pris contre Nice. Il faut qu’elle nous serve de leçon »

« Oui, comme on l’a dit, ce scénario et cette réaction de l’équipe, qu’elle soit après la semaine compliquée qu’on a vécue et après le fait de perdre deux zéro à Nantes, montre qu’on a du caractère et qu’on a réussi à réagir tous ensemble. Donc comme on l’a dit, c’est un bon point de prix là bas. Mais maintenant, il va falloir confirmé ce week end. Donc cette semaine, on a beaucoup travaillé aussi et on continuera de travailler. Chaque match est différent, mais voilà, il y a eu un peu plus de sérénité. »

« Non, de toute façon, on n’oubliera pas la gifle qu’on a pris contre Nice. Il faut qu’elle nous serve de leçon. Donc quand on a une leçon à retenir, on ne peut pas oublier. On n’a pas tourné la page, mais on a d’autres échéances qui arrivent. On a eu Nantes, ce week end, on a Auxerre. Donc voilà, on retient nos erreurs pour ne pas les reproduire, et on continue à travailler. »

« On n’a pas envie de prendre des gifles pour pouvoir réagir derrière, même si parfois il en faut. On a fait des erreurs, forcément, et il y a des choses qu’on ne reproduira plus à l’avenir, parce qu’il faut retenir la leçon. Et maintenant, on est tourné sur les prochains matchs. »