Mamour Ndiaye vit une étape majeure dans sa jeune carrière. Le gardien de l'ASSE honore sa première convocation avec les A du Sénégal, qui défieront le Mozambique ce vendredi 25 septembre pour lancer leur campagne d'éliminatoires de la CAN.

Recruté cet été par l'ASSE pour étoffer la concurrence des gardiens de but, le jeune portier de 20 ans continue d'apprendre au quotidien et d'emmagasiner une précieuse expérience dans le Forez. Numéro deux de Gautier Larsonneur, le sénégalais n'a pas encore eu l'opportunité de connaître ses premières minutes avec les Verts.

Bien qu'il doive composer avec une forte concurrence et patienter dans la hiérarchie stéphanoise, son travail rigoureux au quotidien et sa régularité à l'entraînement n'ont pas échappé au staff de Patrick Viera. Cette convocation chez les Lions de la Teranga, vainqueurs de la dernière CAN sur le terrain, vient ainsi valider la trajectoire ascendante du portier stéphanois.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Un apprentissage pour le jeune gardien de l'ASSE aux côtés du vainqueur de la CAN

Bien qu'il n'aura pas un rôle majeur dans sa selection, la seule présence de Mamour Ndiaye dans le groupe sénégalais constitue un signal très fort. Vainqueur de la CAN U20 avec sa sélection, le gardien recruté par l'ASSE retrouve un environnement exigeant qu'il connaît bien pour y avoir fait ses armes chez les jeunes.

Opposé au Mozambique pour ce match d'ouverture des éliminatoires, le Sénégal remet sa couronne en jeu avec l'ambition de marquer les esprits d'entrée. Pour le gardien des Verts, ce rassemblement est une opportunité idéale d'observer le très haut niveau, d'emmagasiner de la maturité aux côtés de cadres expérimentés et de revenir dans le Forez avec un capital confiance décuplé.

Ce jour, il n'était pas sur la feuille de match contre le Mozambique. Les sénégalais ont été tenus en échec 1-1. Les sénégalais joueront contre l'Ethiopie le 29 septembre dans le cadre des éliminatoires de la CAN. Ils joueront également un match amical contre les Comores le 4 octobre.