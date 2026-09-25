La boutique ASSE tourne à plein régime. Dans un entretien publié ce jeudi 24 septembre, Brice Mazenod, responsable merchandising de l'AS Saint-Étienne, révèle que les commandes en ligne du club ont été multipliées par trois depuis la bascule de l'e-shop sous Shopify.

Derrière ce chiffre se cache une refonte menée avec l'agence stéphanoise Webqam, des outils conçus sur mesure pour le flocage et les ventes aux enchères, et un nouveau cap déjà fixé : le développement du B2B.

B2B est l'abréviation de « Business to Business », qui désigne le commerce d'une entreprise avec d'autres entreprises. Ainsi, l'ASSE cherche à s'ouvrir à une clientèle de professionnels.

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L'ASSE a abandonné son ancien support

Le projet naît fin 2023. À l'époque, la version Prestashop utilisée par le club devient obsolète. L'ASSE lance alors une consultation auprès de plusieurs agences et retient Webqam, installée à Saint-Étienne et déjà connue du club via de précédentes collaborations.

Deux options s'offrent aux Verts. Faire évoluer l'outil existant ou changer de plateforme. Convaincu par l'agence, le club opte pour Shopify. La nouvelle boutique est mise en ligne en mai 2024, juste avant la saison 2024-2025 et le lancement des nouveaux maillots.

Boutique ASSE : un seul outil pour le web et le magasin

Premier objectif de la refonte : unifier la vente en ligne et la boutique physique. Le supporter retrouve désormais la même expérience, qu'il achète sur internet ou à Geoffroy-Guichard.

Le club gagne également en autonomie. Photos, fiches produits, catalogues ainsi tout se met à jour en interne. L'ASSE peut même proposer des gammes différentes selon les pays, par exemple entre ses supporters suisses et français.

Autre bénéfice, plus technique, les pics de fréquentation ne posent plus de problème. Lors d'un lancement de maillot ou d'un gros match, la plateforme absorbe l'afflux sans difficulté. Résultat, selon Brice Mazenod, le service passe moins de temps sur le back-office et les échanges avec l'agence se font plus rares.

FlocApp et BidsApp, des outils taillés pour les Verts

Le partenariat ne s'arrête pas à la boutique. L'ASSE a participé activement à la création de FlocApp, une application de personnalisation de maillots développée par Webqam. Le flocage reste en effet un levier clé pour les clubs.

Dans la même logique, les Verts ont cofinancé BidsApp, un outil dédié aux ventes aux enchères. Le club en organise plusieurs chaque saison et ne trouvait pas de solution adaptée sur le marché. Depuis juillet, deux ventes ont déjà été réalisées avec cet outil. Grâce aux vérifications mises en place, le contrôle du sérieux des acheteurs prend désormais beaucoup moins de temps.

Le B2B, prochain chantier de la boutique ASSE

La suite est déjà tracée. Aujourd'hui, la plateforme B2B du club sert uniquement à gérer les commandes en interne. À terme, l'ASSE souhaite offrir à ses revendeurs et partenaires un espace entièrement personnalisé, avec des offres et des produits dédiés.

Pour Brice Mazenod, le B2B représente un enjeu majeur des prochaines saisons. Une nouvelle étape pour un merchandising stéphanois qui s'impose, saison après saison, comme un vrai relais de croissance pour le club.