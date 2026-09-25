Après sept journées de Ligue 2, Peuple Vert passe en revue le début de saison des joueurs de l’ASSE. Après une saison délicate, Irvin Cardona a retrouvé tout son leadership sur le front de l'attaque.

Auteur de 4 buts et 4 passes décisives en 7 matchs, l'attaquant international maltais de 29 ans est tout simplement impliqué sur 8 réalisations depuis la reprise. Élément central du dispositif stéphanois, il s'impose déjà comme le patron offensif des Verts.

Après avoir grandement contribué à la dynamique stéphanoise lors de son premier passage, les prestations d’Irvin Cardona suscitaient beaucoup d'attentes durant l'été. Décevant la saison passée, le joueur de 29 ans abordait cette nouvelle saison dans l’optique de redevenir un cadre indiscutable.

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Les sept premières journées ont balayé les quelques doutes : avec 81 minutes jouées en moyenne par match, 4 buts et 4 passes décisives, Cardona affiche un rendement d'une régularité remarquable.

Des statistiques exceptionnelles avec l’ASSE

Si l'on regarde sa fiche Data’Scout, la véritable force d'Irvin Cardona en ce début de saison réside dans son volume au-delà de la simple finition, sa créativité se place dans l’élite de la division. Le numéro 7 de l’ASSE est au 100ᵉ centile pour les passes décisives, les Expected Assists (xA), les passes clés et les passes vers la surface.

Le Maltais atteint aussi le 98ᵉ centile pour les passes dans le dernier tiers et le 95ᵉ centile pour les passes en profondeur.

Ces chiffres traduisent une influence totale dans la zone de vérité. Cardona ne se contente pas d'attendre les ballons : il distribue, sert de relais et met constamment ses coéquipiers en position de tir. Data’Scout le classe ainsi 1ᵉʳ de Ligue 2 dans le profil « Faux 9 » (indice de performance de 69).

Un attaquant complet, efficace et généreux dans l'effort, Une aubaine pour l’ASSE

Devant le but, Cardona reste très propre. Il se situe au 93ᵉ centile pour le sur-rendement xG (buts/xG) ainsi que pour le taux de conversion buts/tirs, malgré un nombre de tirs plus mesuré (36ᵉ centile). Sa présence dans la zone de danger est constante, avec un 93ᵉ centile pour les touches de balle dans la surface adverse.

Son apport ne s'arrête pas au ballon. Physiquement, son activité est impressionnante et en fait le 1ᵉʳ joueur de Ligue 2 dans le profil « Attaquant de Pressing » (indice 64) :

L’attaquant de l’ASSE est très généreux dans l’effort en atteignant le 100ᵉ centile pour le nombre de sprints. Le Maltais est au 98ᵉ centile pour la distance parcourue à haute intensité et la distance en sprint et au 95ᵉ centile pour les accélérations brusques.

Cette générosité dans la répétition des efforts permet d'enclencher le premier rideau de pressing stéphanois tout en étirant les blocs adverses.

Cardona doit progresser dans les un-contre-un et sur les fautes provoquées

Malgré ce tableau très flatteur, le rapport Data’Scout met en évidence deux petits axes de progression :

Irvin Cardona dispute peu de duels offensifs (17ᵉ centile) et avec un taux de réussite mesuré (27ᵉ centile).

Le joueur de l’ASSE compte également peu de fautes subies (10ᵉ centile).

Autre point où ses qualités ne sont que trop peu sollicitées. Irvin Cardona ne fait pas vraiment parler son jeu aérien (seulement au 5ᵉ centile pour les duels aériens disputés, même s'il en gagne 55 %). Un domaine où il a pourtant montré son efficacité depuis son arrivée dans le Forez. Reste maintenant à le mettre dans de meilleures conditions dans un domaine où il a déjà montré ses prouesses en Vert.

Cardona n'est pas un profil de provocateur pur balle au pied qui cherche l'élimination directe par le dribble ou qui provoque des cartons chez l'adversaire. Son jeu repose davantage sur l'intelligence de déplacement, le jeu en combinaison rapide et la vista.

La note d'Irvin Cardona : 8,5/10

Notre note : 8,5/10.

Le début de saison d'Irvin Cardona est une réussite totale. Auteur d'un double double en puissance (déjà 4 buts et 4 passes décisives en 7 matchs), l'attaquant stéphanois combine une efficacité remarquable devant le but avec une vision du jeu de très haut niveau pour la Ligue 2.

Leader par l'exemple grâce à son volume de sprints et son pressing de tous les instants, il bonifie chaque ballon qu'il touche dans le dernier tiers. S'il maintient cette cadence et cette alchimie avec ses partenaires d'attaque, Irvin Cardona sera à n'en pas douter l'un des grands hommes de la saison stéphanoise.