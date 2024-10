La trêve internationale bat son plein. L’ASSE a vu plusieurs pros partir en sélection après la victoire contre Auxerre. Lucas Stassin a rejoint les diablotins rouges. Sa selection se déplaçait en Écosse ce vendredi soir. Resumé de la rencontre.

Stassin appelé de dernière minute

La semaine dernière, le nom de Lucas Stassin ne figurait pas dans la liste des espoirs belges, lors de sa parution. Finalement, l’un des attaquants convoqués a dû déclarer forfait et laisser sa place à l’attaquant de l’ASSE. Le jeune belge n’a été titularisé qu’à 2 reprises depuis son arrivée dans le Forez.

Olivier Dall’Oglio avait décidé de titulariser Ibrahim Sissoko à Nantes. Un choix payant puisque la malien a inscrit un doublé à la Beaujoire. Lucas Stassin est entré en jeu face à Auxerre, samedi dernier. L’ancien d’Anderlecht a delivré une passe décisive à Zuriko Davitashvili pour son triplé. Il a ensuite rejoint la Belgique pour y disputer 2 matchs de qualifications pour l’Euro Espoirs. Il affrontait l’Écosse ce vendredi soir.

Retour sur la rencontre

Les diablotins rouges se rendaient en Écosse pour le compte des qualifications à l’Euro espoirs. Le jeune attaquant stéphanois, Lucas Stassin était sur le banc au coup d’envoi de la rencontre. L’ancien joueur d’Anderlecht va assister aux 71 premières minutes depuis le banc. Lors de son entrée en jeu, il va rapidement débloquer la situation. A peine 1 minute sur la pelouse, le belge va ouvrir la marque sur son premier ballon.

Les jeunes belges vont ensuite tenir bon jusqu’à la fin de la rencontre. Lucas Stassin n’avait pas envie d’en rester là. L’ancien de Westerloo s’offre un doublé dans le temps additionnel et permet aux siens de s’imposer 2-0. Une performance remarquée qui va lui faire le plus grand bien. Lucas Stassin prend de la confiance, lui qui attend toujours son premier but avec l’ASSE.